Директора МУП «Прометей» Галину Вихареву обвиняют в незаконном предпринимательстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В МУП Кургана «Прометей», директора которого обвиняют в незаконном предпринимательстве, сообщили, что в мэрии их не предупредили о возможных проблемах. Об этом на судебном заседании рассказал главный инженер предприятия Константин Гаврилов, передает корреспондент URA.RU. Компания несколько лет использовала котельные без лицензии.

Главный инженер компании Константин Гаврилов заявил, что в МУП не знали о необходимости лицензирования котельных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Выбора нам не дали. [Сказали], вы будете обслуживать. По лицензии мы узнали только тогда, когда пришла проверка Ростехнадзора в 2020 году. Так как ранее у нас никаких проверок не проводилось. При передаче котельной администрацией города тоже нигде не стоял вопрос по получению лицензии», — рассказал Гаврилов.

Он объяснил, что котельные, расположенные на улицах Грицевца и Трактовой, мэрия передала МУП в 2017 году. Сначала, по его словам, планировалось, что предприятие будет отвечать за котельные один сезон, но после не нашлось желающих забрать их.

«МУП „Прометей“ заключило договор со специализированной организацией, имеющей необходимую лицензию на содержание и обслуживание котельного оборудования в котельных. Также в штате данной специализированной организации имелись специалисты с соответствующими сертификатами для работ по эксплуатации котельного оборудования в рамках действующего законодательства. Администрацией города Кургана данная ситуация была взята на особый контроль», — объяснили URA.RU в мэрии Кургана. В администрации добавили, что в 2021 году необходимые лицензии были получены, а сотрудники МУП прошли аттестацию в части промышленной безопасности.

По данным прокуратуры, от эксплуатации котельных без лицензии на расчетный счет МУП «Прометей» поступил доход в общей сумме 87 млн 173 тыс. рублей. Директор компании Галина Вихарева была не согласна с обвинением в незаконном предпринимательстве.

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