В Кургане начался суд над директором МУП «Прометей» Галиной Вихаревой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане директор муниципального унитарного предприятия «Прометей» Галина Вихарева, обвиненная в незаконном предпринимательстве, отрицает свою вину. Об этом она заявила в суде после того, как прокурор зачитал обвинительное заключение, передает из зала суда корреспондент URA.RU.

«Конечно, не признаю [себя виновной]», — заявила Вихарева, отвечая на соответствующий вопрос судьи. Давать какие-либо пояснения она пока отказалась. Ее адвокат также пока не стал выражать свое отношение к предъявленному обвинению.

Директора МУП обвиняют в незаконном предпринимательстве с доходом в особо крупном размере. «Вихарева проигнорировала требования законодательства о регистрации взрывопожароопасных производственных объектов и лицензирования их эксплуатации. В период с 11 сентября 2017 года по 25 февраля 2021 года осуществила незаконную эксплуатацию двух котельных», — зачитал в суде обвинительное заключение представитель прокуратуры.

Речь идет о котельных, расположенных на улицах Грицевца (микрорайон Малое Чаусово) и Трактовой (поселок Увал). Прокурор отметил, что сотрудники Ростехнадзора неоднократно предупреждали Вихареву о необходимости получения лицензии, но она игнорировала эти требования.

По данным гособвинителя, от эксплуатации котельных без лицензии на расчетный счет МУП «Прометей» поступил доход в общей сумме 87 млн 173 тысячи рублей. Большая часть денег получена от АО «Водный Союз», ООО «Кино», двух ИП, а также пограничного института ФСБ России. Сейчас обе котельные зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов.

Ранее URA.RU сообщало, что материалы дела в отношении Вихаревой поступили в суд. Комментарии по уголовному делу в отношении директора МУП URA.RU запрашивало в пресс-службе мэрии Кургана 28 марта. На момент публикации ответ не поступал.

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