Туристов напугали грязь и платные побережья челябинских озер

В соцсетях туристы пользователи призывают к чистоте на природе, чтобы сохранить ее для себя и окружающих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Туристы жалуются на платные побережья вокруг озер в Челябинской области, мусор и пьяных соседей по отдыху. Участники туротрасли рассказали URA.RU, что горы отходов, выпивка и шумный отдых входят в топ главных проблем релакса на природе.

«Озера загадили за последние годы донельзя. Местные турбазы поражают отсутствием сервиса и ценами сродни европейским. Отдых — это когда уезжаешь от городской суеты, вони, криков и басов, у кого громче на авто», — пожаловались челябинские туристы в паблике «Наш Челябинск» соцсети «ВКонтакте».

Пользователь Роман Пирожков указал на Увильды. По мнению челябинца, озеро хорошее, но подъехать к воде проблематично: на побережье стоят заборы. Татьяна Демченко посетовала на мусор: гора вокруг Кисегача завалена туалетной бумагой — некуда ступить.

«Мы прописываем рекомендации и правила в договоре, но 20% клиентов не прислушиваются. Устраивают где попало стоянки, жгут костры, отправляют естественные надобности за кустами, хотя есть платные биотуалеты», — отметила URA.RU представитель компании «СатТурн» из Сатки Наталья Банникова.

Благоприятная погода вызвала всплеск количества желающих отправиться на природу. По данным пресс-секретаря нацпарка «Таганай» в Златоусте Инны Гладышевой, за неделю к 3 июля парк посетили шесть тысяч туристов, хотя в июньские холода эта цифра не поднималась выше полутора тысяч. Собеседница назвала самые частые проблемы у посетителей парка — вход без разрешений, громкую музыку в походе, отсутствие подготовки к лесным условиям и, в ряде случаев, распитие спиртных напитков. Научившись поведению в лесу, туристы смогут провести свой отдых более полноценно, не мешая при этом другим, отметила представитель нацпарка.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам