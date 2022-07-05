В Кургане встретили автомарш, следующий на родину Кадырова

Курганские священники встретили участников ежегодного всероссийского патриотического автомарша «Юнармия — Za Мир без фашизма». В этом году мероприятие посвящается поддержке участников спецоперации на Украине. Маршрут. Автомарш следует по маршруту Красноярск — Грозный. Об этом сообщается на сайте Курганской епархии.
«Вечером 3 июля юнармейский патриотический автомарш, преодолев 670 километров пути, прибыл в город Курган. Икону Георгия Победоносца, которая едет вместе с маршем по России, завезли в гарнизонный Георгиевский храм на Увале, а всех участников гостеприимно встретила Курганская областная школа-интернат для одаренных детей, где их ждали вкусный ужин и отдых», — говорится на сайте епархии.
На следующий день участники автомарша встретились с юнармейцами из Кургана и Кетовского района, а также представителями областного и городского Совета ветеранов. «Память погибших российских воинов во время спецоперации и мирных жителей России и Донбасса почтили минутой молчания, возложили цветы к Вечному огню. Затем юнармейцы развернули масштабную копию Знамени Победы», — добавили в пресс-службе епархии.
В завершении визита протоиерей Владимир Дедов прочитал путевую молитву и благословил всех участников акции. Автомарш продолжил движение по направлению к Уфе.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля и, по словам представителей правительства РФ, является вынужденной. Президент России Владимир Путин на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметил, что задачей военных является защита жителей Донбасса.
Курганские священники встретили участников ежегодного всероссийского патриотического автомарша «Юнармия — Za Мир без фашизма»
Фото: Курганская епархия
Патриотический автомарш следует из Красноярска в Грозный
Фото: Курганская епархия
В 2022 году акция посвящена поддержке участников спецоперации на Украине
Фото: Курганская епархия
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Курганские священники встретили участников ежегодного всероссийского патриотического автомарша «Юнармия — Za Мир без фашизма». В этом году мероприятие посвящается поддержке участников спецоперации на Украине. Маршрут. Автомарш следует по маршруту Красноярск — Грозный. Об этом сообщается на сайте Курганской епархии. «Вечером 3 июля юнармейский патриотический автомарш, преодолев 670 километров пути, прибыл в город Курган. Икону Георгия Победоносца, которая едет вместе с маршем по России, завезли в гарнизонный Георгиевский храм на Увале, а всех участников гостеприимно встретила Курганская областная школа-интернат для одаренных детей, где их ждали вкусный ужин и отдых», — говорится на сайте епархии. На следующий день участники автомарша встретились с юнармейцами из Кургана и Кетовского района, а также представителями областного и городского Совета ветеранов. «Память погибших российских воинов во время спецоперации и мирных жителей России и Донбасса почтили минутой молчания, возложили цветы к Вечному огню. Затем юнармейцы развернули масштабную копию Знамени Победы», — добавили в пресс-службе епархии. В завершении визита протоиерей Владимир Дедов прочитал путевую молитву и благословил всех участников акции. Автомарш продолжил движение по направлению к Уфе. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля и, по словам представителей правительства РФ, является вынужденной. Президент России Владимир Путин на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметил, что задачей военных является защита жителей Донбасса.