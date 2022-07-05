В Кургане встретили автомарш, следующий на родину Кадырова

Патриотический автомарш посвящен поддержке участников спецоперации на Украине (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганские священники встретили участников ежегодного всероссийского патриотического автомарша «Юнармия — Za Мир без фашизма». В этом году мероприятие посвящается поддержке участников спецоперации на Украине. Маршрут. Автомарш следует по маршруту Красноярск — Грозный. Об этом сообщается на сайте Курганской епархии.

«Вечером 3 июля юнармейский патриотический автомарш, преодолев 670 километров пути, прибыл в город Курган. Икону Георгия Победоносца, которая едет вместе с маршем по России, завезли в гарнизонный Георгиевский храм на Увале, а всех участников гостеприимно встретила Курганская областная школа-интернат для одаренных детей, где их ждали вкусный ужин и отдых», — говорится на сайте епархии.

На следующий день участники автомарша встретились с юнармейцами из Кургана и Кетовского района, а также представителями областного и городского Совета ветеранов. «Память погибших российских воинов во время спецоперации и мирных жителей России и Донбасса почтили минутой молчания, возложили цветы к Вечному огню. Затем юнармейцы развернули масштабную копию Знамени Победы», — добавили в пресс-службе епархии.

В завершении визита протоиерей Владимир Дедов прочитал путевую молитву и благословил всех участников акции. Автомарш продолжил движение по направлению к Уфе.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля и, по словам представителей правительства РФ, является вынужденной. Президент России Владимир Путин на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметил, что задачей военных является защита жителей Донбасса.

Курганские священники встретили участников ежегодного всероссийского патриотического автомарша «Юнармия — Za Мир без фашизма» Фото: Курганская епархия

Патриотический автомарш следует из Красноярска в Грозный Фото: Курганская епархия

В 2022 году акция посвящена поддержке участников спецоперации на Украине Фото: Курганская епархия

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