05 июля 2022

В Ханты-Мансийске построят новые зоны отдыха в лесу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, лес, жара, лето, отдых, лестница к озеру
Летом власти Ханты-Мансийска построят пять локаций для отдыха в городских лесах Фото:

Власти Ханты-Мансийска планируют построить возле родников в городских лесах пять локаций для отдыха. Летом на территориях установят беседки, мостики, выложат покрытие и проведут освещение. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Максим Ряшин.

«Этим летом приступаем к облагораживанию первых пяти [родников]: Затонский, Набережный, Назымский, Чапаевский и Уксовский. Уже подготовлены проектные предложения по благоустройству прилегающих территорий. Планируем возвести места отдыха у родников с мостиками, беседками, освещением, современным покрытием, обеспечивающим доступность для всех категорий граждан», — заявил Ряшин.

Ранее URA.RU рассказывало, что в челябинском парке имени Гагарина сделают понтон для свадеб и крытую оранжерею. Тогда администрация парка искала подрядчика для проектирования зон отдыха.

На территории родников установят беседки, мостики, выложат покрытие и проведут освещение
Фото:
В течение лета власти города планируют построить пять таких локаций
Фото:
Места для отдыха обещают сделать удобными для людей с инвалидностью
Фото:

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Власти Ханты-Мансийска планируют построить возле родников в городских лесах пять локаций для отдыха. Летом на территориях установят беседки, мостики, выложат покрытие и проведут освещение. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Максим Ряшин. «Этим летом приступаем к облагораживанию первых пяти [родников]: Затонский, Набережный, Назымский, Чапаевский и Уксовский. Уже подготовлены проектные предложения по благоустройству прилегающих территорий. Планируем возвести места отдыха у родников с мостиками, беседками, освещением, современным покрытием, обеспечивающим доступность для всех категорий граждан», — заявил Ряшин. Ранее URA.RU рассказывало, что в челябинском парке имени Гагарина сделают понтон для свадеб и крытую оранжерею. Тогда администрация парка искала подрядчика для проектирования зон отдыха.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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