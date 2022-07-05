Летом власти Ханты-Мансийска построят пять локаций для отдыха в городских лесах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Ханты-Мансийска планируют построить возле родников в городских лесах пять локаций для отдыха. Летом на территориях установят беседки, мостики, выложат покрытие и проведут освещение. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Максим Ряшин.

«Этим летом приступаем к облагораживанию первых пяти [родников]: Затонский, Набережный, Назымский, Чапаевский и Уксовский. Уже подготовлены проектные предложения по благоустройству прилегающих территорий. Планируем возвести места отдыха у родников с мостиками, беседками, освещением, современным покрытием, обеспечивающим доступность для всех категорий граждан», — заявил Ряшин.

Ранее URA.RU рассказывало, что в челябинском парке имени Гагарина сделают понтон для свадеб и крытую оранжерею. Тогда администрация парка искала подрядчика для проектирования зон отдыха.

На территории родников установят беседки, мостики, выложат покрытие и проведут освещение Фото: мэрия Ханты-Мансийска

В течение лета власти города планируют построить пять таких локаций Фото: мэрия Ханты-Мансийска

Места для отдыха обещают сделать удобными для людей с инвалидностью Фото: мэрия Ханты-Мансийска