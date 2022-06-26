В челябинском парке сделают понтон для свадеб и крытую оранжерею

Площадь реконструкции парковых объектов — 52,2 гектара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация парка имени Гагарина в Челябинске ищет подрядчика для проектирования зон отдыха, среди которых понтон для свадеб и крытая оранжерея. Данные об аукционе выложены на сервисе СБИС.

«Требуется подрядчик на комплексное проектирование территории центрального парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина, а также на выполнение услуг по инженерно-техническому проектированию прочих объектов. Место предоставления результата работ: 454080, город Челябинск, улица Коммуны», — говорится на сайте.

Парк имени Гагарина будут менять в рамках эксперимента по «соучастному проектированию». В экспериментальном проекте приняли участие архитекторы и жители города. В зонах отдыха после реконструкции появятся также скейтпарк, фудкорт и крытые раздевалки для любителей активного отдыха.

Победитель торгов создаст план по реновации и благоустройству парка: определит расположение новых объектов, подберет освещение и рассчитает сумму, в которую обойдутся будущие работы. Проект реконструкции будет разработан к 2023 году.

Площадь реконструкции масштабная — 52,2 гектара. На старте торгов исполнителю готовы заплатить 33 миллиона рублей. Заявки на участие принимаются по 8 июля. Аукцион, согласно сервису СБИС, запланирован на 15 июля.