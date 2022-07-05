Губернатор Моор раздал миллионы рублей самым эффективным мэриям

06 июля 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

За эффективную работу администрации районов получили гранты от правительства Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор распределил 55 миллионов рублей между самыми эффективными органами местного самоуправления. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. «Выделить 55 млн рублей для направления в бюджеты муниципальных образований в целях стимулирования, за достижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2021 года. Средства направляются на решение вопросов местного значения», — говорится в постановлении, подписанном губернатором Александром Моором. Самый большой грант — 10 млн рублей, получил Сладковский район области. На втором месте Бердюжский район — 9 млн рублей. Восемь миллионов выделили Сорокинскому району. Деньги между другими муниципалитетами распределили так: 7 млн рублей — Аромашевский район;

6 млн — Исетский;

5 млн — Ишимский;

4 млн — Викуловский;

3 млн — Упоровский;

2 млн — Казанский;

1 млн рублей — Тюменский муниципальный район. Средства в бюджеты муниципалитетов направляют по итогам рейтинга. В нем учитывается то, как эффективно администрации развивали инвестиционный и предпринимательский климат на своих территориях, тем самым привлекая налоги в казну. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Губернатор Тюменской области Александр Моор распределил 55 миллионов рублей между самыми эффективными органами местного самоуправления. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. «Выделить 55 млн рублей для направления в бюджеты муниципальных образований в целях стимулирования, за достижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2021 года. Средства направляются на решение вопросов местного значения», — говорится в постановлении, подписанном губернатором Александром Моором. Самый большой грант — 10 млн рублей, получил Сладковский район области. На втором месте Бердюжский район — 9 млн рублей. Восемь миллионов выделили Сорокинскому району. Деньги между другими муниципалитетами распределили так: Средства в бюджеты муниципалитетов направляют по итогам рейтинга. В нем учитывается то, как эффективно администрации развивали инвестиционный и предпринимательский климат на своих территориях, тем самым привлекая налоги в казну.