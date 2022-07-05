Губернатор Моор раздал миллионы рублей самым эффективным мэриям

Губернатор Тюменской области Александр Моор распределил 55 миллионов рублей между самыми эффективными органами местного самоуправления. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Выделить 55 млн рублей для направления в бюджеты муниципальных образований в целях стимулирования, за достижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2021 года. Средства направляются на решение вопросов местного значения», — говорится в постановлении, подписанном губернатором Александром Моором.
Самый большой грант — 10 млн рублей, получил Сладковский район области. На втором месте Бердюжский район — 9 млн рублей. Восемь миллионов выделили Сорокинскому району.
Деньги между другими муниципалитетами распределили так:
- 7 млн рублей — Аромашевский район;
- 6 млн — Исетский;
- 5 млн — Ишимский;
- 4 млн — Викуловский;
- 3 млн — Упоровский;
- 2 млн — Казанский;
- 1 млн рублей — Тюменский муниципальный район.
Средства в бюджеты муниципалитетов направляют по итогам рейтинга. В нем учитывается то, как эффективно администрации развивали инвестиционный и предпринимательский климат на своих территориях, тем самым привлекая налоги в казну.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал