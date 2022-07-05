05 июля 2022

Губернатор Моор раздал миллионы рублей самым эффективным мэриям

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За эффективную работу администрации районов получили гранты от правительства Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор распределил 55 миллионов рублей между самыми эффективными органами местного самоуправления. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Выделить 55 млн рублей для направления в бюджеты муниципальных образований в целях стимулирования, за достижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2021 года. Средства направляются на решение вопросов местного значения», — говорится в постановлении, подписанном губернатором Александром Моором.

Самый большой грант — 10 млн рублей, получил Сладковский район области. На втором месте Бердюжский район — 9 млн рублей. Восемь миллионов выделили Сорокинскому району.

Деньги между другими муниципалитетами распределили так:

  • 7 млн рублей — Аромашевский район;
  • 6 млн — Исетский;
  • 5 млн — Ишимский;
  • 4 млн — Викуловский;
  • 3 млн — Упоровский;
  • 2 млн — Казанский;
  • 1 млн рублей — Тюменский муниципальный район.

Средства в бюджеты муниципалитетов направляют по итогам рейтинга. В нем учитывается то, как эффективно администрации развивали инвестиционный и предпринимательский климат на своих территориях, тем самым привлекая налоги в казну.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор распределил 55 миллионов рублей между самыми эффективными органами местного самоуправления. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. «Выделить 55 млн рублей для направления в бюджеты муниципальных образований в целях стимулирования, за достижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2021 года. Средства направляются на решение вопросов местного значения», — говорится в постановлении, подписанном губернатором Александром Моором. Самый большой грант — 10 млн рублей, получил Сладковский район области. На втором месте Бердюжский район — 9 млн рублей. Восемь миллионов выделили Сорокинскому району. Деньги между другими муниципалитетами распределили так: Средства в бюджеты муниципалитетов направляют по итогам рейтинга. В нем учитывается то, как эффективно администрации развивали инвестиционный и предпринимательский климат на своих территориях, тем самым привлекая налоги в казну.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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