На донецкой нефтебазе вспыхнул пожар после обстрелов ВСУ 06 июля 2022 в 22:03 Размер текста - 17 + Снаряд ВСУ попал в нефтебазу в Донецке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировском районе Донецка загорелась нефтебаза. Об этом сообщили в telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. «В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка произошло возгорание на территории нефтебазы. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — сообщили в теробороне. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. По словам президента, оккупация Украины не является целью России. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! После обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировском районе Донецка загорелась нефтебаза. Об этом сообщили в telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. «В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка произошло возгорание на территории нефтебазы. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — сообщили в теробороне. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. По словам президента, оккупация Украины не является целью России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям