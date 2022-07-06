На донецкой нефтебазе вспыхнул пожар после обстрелов ВСУ

Снаряд ВСУ попал в нефтебазу в Донецке
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
После обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировском районе Донецка загорелась нефтебаза. Об этом сообщили в telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
«В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка произошло возгорание на территории нефтебазы. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — сообщили в теробороне.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. По словам президента, оккупация Украины не является целью России.
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