Global Times предупредило о риске ядерной войны в Европе

Нельзя исключать ядерную войну в Европе, пишет Global Times Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ядерная война в Европе может начаться, если страны ЕС будут продолжать мешать российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание Global Times.

«Если конфликт России и Украины затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО. В таком случае это означало бы, что нельзя исключать ядерную войну в Европе», — сообщается в материале.

Отмечается также, что все большему количеству европейцев перестает нравиться власть и зависимость от США. Что, по мнению автора статьи, подчеркивает «стратегическую автономию Европы».

Вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, помощь населению Донбасса, которое страдало от обстрелов ВСУ и нацбатов. Европа активно помогает Украине как финансово, так и поставками оружия. Однако российские военные успешно его уничтожают. Также ВС РФ ликвидируют иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины, дополняет «Национальная служба новостей». Например, за 10 дней спецоперации их уничтожено 170 человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводит агентство Nation News.

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