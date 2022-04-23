Минобороны: РФ уничтожила крупный запас западного оружия в Одессе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
ВКС РФ нанесли удар по военному аэродрому возле Одессы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВКС РФ ударом высокоточных ракет уничтожили крупную партию американского оружия на военном аэродроме в районе Одессы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, где хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 22 военных объекта Украины», — говорится в сообщении Минобороны.

По сообщению военного ведомства, за прошедшие сутки националисты потеряли до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей. В районе Краматорска были уничтожены три склада с оружием.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

ВКС РФ ударом высокоточных ракет уничтожили крупную партию американского оружия на военном аэродроме в районе Одессы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ. «Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, где хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 22 военных объекта Украины», — говорится в сообщении Минобороны. По сообщению военного ведомства, за прошедшие сутки националисты потеряли до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей. В районе Краматорска были уничтожены три склада с оружием. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...