Минобороны: РФ уничтожила крупный запас западного оружия в Одессе

23 апреля 2022 в 22:01 Размер текста - 17 +

ВКС РФ нанесли удар по военному аэродрому возле Одессы Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВКС РФ ударом высокоточных ракет уничтожили крупную партию американского оружия на военном аэродроме в районе Одессы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ. «Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, где хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 22 военных объекта Украины», — говорится в сообщении Минобороны. По сообщению военного ведомства, за прошедшие сутки националисты потеряли до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей. В районе Краматорска были уничтожены три склада с оружием. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

ВКС РФ ударом высокоточных ракет уничтожили крупную партию американского оружия на военном аэродроме в районе Одессы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ. «Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, где хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 22 военных объекта Украины», — говорится в сообщении Минобороны. По сообщению военного ведомства, за прошедшие сутки националисты потеряли до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей. В районе Краматорска были уничтожены три склада с оружием. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.