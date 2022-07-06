06 июля 2022

Из Свердловской области выдворили 700 мигрантов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Не все мигранты находятся на Урале законно (архивное фото) Фото:

Почти 700 иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории России, было выдворено из Свердловской области в 2022 году. Такие данные URA.RU сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов РФ.

«Судебные приставы Свердловской области выдворили за пределы России в 2022 году порядка 700 иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории страны. Чаще всего административному выдворению подвергаются граждане за нарушения статей КоАП РФ — «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» и «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в России», — уточнили в ведомстве.

В качестве примера приставы привели гражданина Таджикистана, который превысил время пребывания на территории России. Выяснилось, что у нарушителя имелся неоплаченный штраф — 30 тысяч рублей — за пьяную езду, из-за которого он не мог уехать на родину. Мужчина нашел возможность оплатить штраф и после этого был отправлен в Таджикистан.

Ранее URA.RU сообщало, что мигранты начали массово уезжать из Екатеринбурга в города Свердловской области, создавая там свои диаспоры. Это связано с ужесточением миграционной политики в столице Урала.

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Почти 700 иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории России, было выдворено из Свердловской области в 2022 году. Такие данные URA.RU сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов РФ. «Судебные приставы Свердловской области выдворили за пределы России в 2022 году порядка 700 иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории страны. Чаще всего административному выдворению подвергаются граждане за нарушения статей КоАП РФ — «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» и «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в России», — уточнили в ведомстве. В качестве примера приставы привели гражданина Таджикистана, который превысил время пребывания на территории России. Выяснилось, что у нарушителя имелся неоплаченный штраф — 30 тысяч рублей — за пьяную езду, из-за которого он не мог уехать на родину. Мужчина нашел возможность оплатить штраф и после этого был отправлен в Таджикистан. Ранее URA.RU сообщало, что мигранты начали массово уезжать из Екатеринбурга в города Свердловской области, создавая там свои диаспоры. Это связано с ужесточением миграционной политики в столице Урала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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