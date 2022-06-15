Переезд иностранцев связан с ужесточением миграционной политики в столице Урала Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Президент грузинского общества «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили заявил, что мигранты начали массово переселяться из Екатеринбурга в менее крупные города Свердловской области. Он связывает это с тем, что в столице региона усилилась миграционная политика. Такое заявление Чавлеишвили сделал в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Мы прекрасно наблюдаем, что на фоне многих межнациональных конфликтов в Екатеринбурге усилили контроль над мигрантами. Поэтому они стали перебираться в менее крупные города региона», — отметил общественник.

Он добавил, что в маленьких городах стало больше «локальных диаспор». «Туда (в область — прим. ред.) переезжают целыми семьями, а потом еще и родственники к ним перебираются», — уточнил Чавлеишвили.

За пять месяцев 2022 года в регион прибыло в 2,4 раза больше мигрантов, чем за аналогичный период в прошлом году. «Лидеры по въезду — традиционно граждане Таджикистана (48,6%, 40,7 тыс.), Узбекистана (30,3%, 25,4 тыс.) и Киргизии (10,3%, 8,6 тыс.). Всего в области сейчас находятся 125 880 иностранных граждан. На сегодняшний день регион занимает пятое место в России по количеству состоящих на миграционном учете лиц», — сообщал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее полиция Екатеринбурга устроила массовые облавы на мигрантов-нелегалов. В рамках операции силовики задержали около 600 человек. Горожане сообщали, что выявление незаконно живущих в РФ иностранцев продолжается. ФСБ задержало двоих мужчин, которые способствовали незаконному въезду мигрантов в регион.

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