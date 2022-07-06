Комарова ждет в гости лауреата Нобелевской премии и телезвезду

Губернатор ХМАО Наталья Комарова примет в Ханты-Мансийске финалистов премии «Глобальная энергия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вместе с лауреатом Нобелевской премии за научную работу по изменению климата Рае Квон Чунгом и телеведущим Сергеем Брилевым подведет итоги премии «Глобальная энергия». Торжественная церемония состоится 12 июля в Ханты-Мансийске, а на победу претендуют ученые из девяти стран. Об этом сообщается на сайте ассоциации «Глобальная энергия».

«Церемония в Ханты-Мансийске продолжит традицию выездного объявления лауреатов премии в городах России: в 2020 году имена лауреатов были оглашены в Калуге, а в 2021 году — в Казани. При этом расширяется не только география мероприятий ассоциации, но и тематика исследований среди претендентов на премию. Международный комитет ждет интересный выбор», — отметил президент «Глобальной энергии» Сергей Брилев.

Лауреаты будут определены в ходе голосования международного комитета. Претендентами на звание лауреатов в номинациях «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика» и «Новые способы применения энергии» являются 15 ученых из девяти стран: Индии, Казахстана, Канады, Китая, России, Сингапура, США, Уругвая и Франции.

Ранее URA.RU сообщало, что в июне в Ханты-Мансийске прошел международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. В онлайн и оффлайн формате в его рамках работали представители 45 государств.