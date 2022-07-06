В Салехарде учителя получат по 15 тысяч рублей

Такую сумму власти готовы выделить преподавателям на съем жилья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Педагогам Салехарда (ЯНАО) ежемесячно будут оплачивать 50% арендной платы за жилье, однако эта сумма не превысит 15 тысяч рублей. Такое решение приняли депутаты городской думы.

«Городская дума установит дополнительную меру социальной поддержки педагогическим работникам, приглашенным на работу в муниципальные образовательные организации города Салехарда. Педагоги имеют право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда, в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования город Салехард — ежемесячную выплату на возмещение части затрат, связанных с арендой (субарендой) жилых помещений для их собственного проживания в муниципальном образовании город Салехард, в размере 50% от суммы договора аренды (субаренды) жилого помещения, но не более 15 000 рублей», — говорится в документе на сайте администрации.

Меру вводят для привлечения квалифицированных педагогических кадров в Салехард. Выплата будет предоставляться ежемесячно в течение двух лет. Средства выделяются из бюджета муниципалитета.

Ранее URA.RU сообщало, что введение данной меры поддержки для педагогов обсуждали депутаты думы Салехарда. Идею предложила замначальника департамента образования Светлана Кучеренко. Такое же решение приняли в Лабытнанги, однако там учителям будет выплачиваться 10 тысяч рублей.