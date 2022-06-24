В Салехарде окажут социальную поддержку педагогам

Учителям Салехарда будут компенсировать часть арендной платы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На заседании гордумы Салехарда депутаты приняли решение о новых мерах социальной поддержки приглашенным педагогическим работникам. Им будут компенсировать часть затрат на оплату жилья, сообщается на портале мэрии Салехарда.

«Докладчиком выступила замначальника департамента образования Светлана Кучеренко. Она предложила установить дополнительную меру соцподдержки педагогам, приглашенным на работу в город», — сообщает пресс-служба администрации.

Ежемесячная выплата на покрытие части арендной платы составит 50 процентов, но не более 15 тыс. рублей. Депутаты единогласно приняли предложение Кучеренко.

Ранее URA.RU рассказало что учителям в Лабытнанги будут возмещать часть арендной платы. Там предельная сумма составляет 10 тыс. рублей.