Власти ЯНАО ввели новую меру поддержки для учителей

Учителям будут платить деньги для аренды жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учителям города Лабытнанги (ЯНАО) власти ежемесячно будут выплачивать средства для аренды жилья. Как сообщается в документах администрации, сумма не превысит 10 000 рублей.

«Установить в Лабытнанги дополнительную меру социальной поддержки учителей в виде ежемесячной выплаты по возмещению затрат, связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений. Определить размер ежемесячной выплаты — в сумме фактически понесенных затрат, связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений, но не более 10 000 рублей в месяц», — говорится на сайте ведомства.

Деньги смогут получить учителя начальных классов и преподаватели отдельных предметов в образовательных учреждениях города. Средства выделяются из бюджета муниципалитета.

Ранее URA.RU сообщало, что учителям гимназии в Лабытнанги пришлось самостоятельно готовить учреждение к открытию после ремонта. По вечерам педагоги проводили уборку в школе.