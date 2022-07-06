06 июля 2022

В Тюмени девушка спрыгнула с моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Аудиогид по железнодорожному вокзалу. Тюмень, девушка, мост
Девушка прыгнула, но ее успел схватить спасатель (архивное фото) Фото:

Жительница Тюмени прыгнула с моста на улице Челюскинцев, но в последний момент ее смог поймать спасатель. Об этом URA.RU рассказали в Тюменской областной службе экстренного реагирования.

«Ночью 7 июля поступила информация о том, что на мосту через Туру по улице Челюскинцев за перилами находится девушка, на вид ей около 20 лет. Спасатель Данил Пашко, находящийся на патрулировании возле места ЧП, в считанные секунды добежал до девушки. Но, подбегая, он заметил только руку, за которую без раздумий схватился и затащил тюменку обратно», — рассказали URA.RU в ТОСЭР.

В это время на акватории Туры на судне находился другой спасатель — Артем Плотников, на тот случай, если бы девушка все же упала в воду. В службе также отметили, что сообщение о девушке на мосту поступило от очевидицы Полины. Спасатели выразили ей благодарность за правильные действия и быструю реакцию.

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Жительница Тюмени прыгнула с моста на улице Челюскинцев, но в последний момент ее смог поймать спасатель. Об этом URA.RU рассказали в Тюменской областной службе экстренного реагирования. «Ночью 7 июля поступила информация о том, что на мосту через Туру по улице Челюскинцев за перилами находится девушка, на вид ей около 20 лет. Спасатель Данил Пашко, находящийся на патрулировании возле места ЧП, в считанные секунды добежал до девушки. Но, подбегая, он заметил только руку, за которую без раздумий схватился и затащил тюменку обратно», — рассказали URA.RU в ТОСЭР. В это время на акватории Туры на судне находился другой спасатель — Артем Плотников, на тот случай, если бы девушка все же упала в воду. В службе также отметили, что сообщение о девушке на мосту поступило от очевидицы Полины. Спасатели выразили ей благодарность за правильные действия и быструю реакцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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