В Тюмени девушка спрыгнула с моста

Девушка прыгнула, но ее успел схватить спасатель (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Тюмени прыгнула с моста на улице Челюскинцев, но в последний момент ее смог поймать спасатель. Об этом URA.RU рассказали в Тюменской областной службе экстренного реагирования.

«Ночью 7 июля поступила информация о том, что на мосту через Туру по улице Челюскинцев за перилами находится девушка, на вид ей около 20 лет. Спасатель Данил Пашко, находящийся на патрулировании возле места ЧП, в считанные секунды добежал до девушки. Но, подбегая, он заметил только руку, за которую без раздумий схватился и затащил тюменку обратно», — рассказали URA.RU в ТОСЭР.

В это время на акватории Туры на судне находился другой спасатель — Артем Плотников, на тот случай, если бы девушка все же упала в воду. В службе также отметили, что сообщение о девушке на мосту поступило от очевидицы Полины. Спасатели выразили ей благодарность за правильные действия и быструю реакцию.