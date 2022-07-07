Медведев посмеялся над Джонсоном, собравшимся в отставку

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Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев ждет подобных новостей из Германии, Польши и Прибалтики Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посмеялся над премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Новости из Лондона. „Лучшие друзья Украины“ уходят. „Перемога“ в опасности! Первый пошел…» — написал Медведев. Он отметил, что это закономерный итог «британской наглости и бездарной политики». Также Медведев сообщил, что уже ждет аналогичных новостей из Германии, Польши и Прибалтики.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии. Об этом сообщает BBC.

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посмеялся над премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Новости из Лондона. „Лучшие друзья Украины“ уходят. „Перемога“ в опасности! Первый пошел…» — написал Медведев. Он отметил, что это закономерный итог «британской наглости и бездарной политики». Также Медведев сообщил, что уже ждет аналогичных новостей из Германии, Польши и Прибалтики. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии. Об этом сообщает BBC.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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