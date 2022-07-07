Медведев посмеялся над Джонсоном, собравшимся в отставку

Дмитрий Медведев ждет подобных новостей из Германии, Польши и Прибалтики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посмеялся над премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Новости из Лондона. „Лучшие друзья Украины“ уходят. „Перемога“ в опасности! Первый пошел…» — написал Медведев. Он отметил, что это закономерный итог «британской наглости и бездарной политики». Также Медведев сообщил, что уже ждет аналогичных новостей из Германии, Польши и Прибалтики.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии. Об этом сообщает BBC.