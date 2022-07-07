По словам Матвиенко, дать президенту Украины ядерное оружие — что сумасшедшему дать гранату Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о возможности ядерной войны. По ее мнению, это «конец человеческой цивилизации». Об этом она сообщила в ходе итоговой пресс-конференции, посвященной работе парламента, в прямом эфире телеканала «Россия 24».

«Я считаю, недопустимо вообще говорить о возможности ядерной войны. Любой здравомыслящий человек, тем более политик, государственный деятель, понимает, что ядерная война, если бы она не дай бог случилась, это вообще конец человеческой цивилизации, это конец нашей планеты», — сказала Матвиенко журналистам.

Также она высказалась и о президенте Украины Владимире Зеленском. «Учитывая заявления некоторых политиков, в том числе Зеленского, который захотел стать ядерной страной, обладать ядерным оружием… это все равно, что сумасшедшему дать гранату в руки», — пояснила она.

Ранее URA.RU сообщало, что ядерная война в Европе может начаться, если страны ЕС будут продолжать мешать российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание Global Times.

Вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, помощь населению Донбасса, которое страдало от обстрелов ВСУ и нацбатов. Европа активно помогает Украине как финансово, так и поставками оружия. Однако российские военные успешно его уничтожают.

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