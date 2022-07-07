В Кремле признались в нелюбви к Джонсону

07 июля 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Песков заявил о нелюбви к Джонсону Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, собравшийся в отставку, не любит Россию, как и власти РФ его. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что не может комментировать внутренние события, происходящие в Великобритании, так как приоритетом работы Кремля является то, что происходит в России. «Но правительственный кризис там широкий. Что касается господина Джонсона, он очень нас не любит. Мы его тоже», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Ранее Джонсон заявил о намерении уйти в отставку после того, как 50 министров правительства покинули свои посты. Они потребовали его отставки. С таким же призывом выступила писательница, автор книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, собравшийся в отставку, не любит Россию, как и власти РФ его. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что не может комментировать внутренние события, происходящие в Великобритании, так как приоритетом работы Кремля является то, что происходит в России. «Но правительственный кризис там широкий. Что касается господина Джонсона, он очень нас не любит. Мы его тоже», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Ранее Джонсон заявил о намерении уйти в отставку после того, как 50 министров правительства покинули свои посты. Они потребовали его отставки. С таким же призывом выступила писательница, автор книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг.