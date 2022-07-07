В Кремле признались в нелюбви к Джонсону

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков заявил о нелюбви к Джонсону Фото:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, собравшийся в отставку, не любит Россию, как и власти РФ его. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что не может комментировать внутренние события, происходящие в Великобритании, так как приоритетом работы Кремля является то, что происходит в России. «Но правительственный кризис там широкий. Что касается господина Джонсона, он очень нас не любит. Мы его тоже», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Ранее Джонсон заявил о намерении уйти в отставку после того, как 50 министров правительства покинули свои посты. Они потребовали его отставки. С таким же призывом выступила писательница, автор книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, собравшийся в отставку, не любит Россию, как и власти РФ его. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что не может комментировать внутренние события, происходящие в Великобритании, так как приоритетом работы Кремля является то, что происходит в России. «Но правительственный кризис там широкий. Что касается господина Джонсона, он очень нас не любит. Мы его тоже», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Ранее Джонсон заявил о намерении уйти в отставку после того, как 50 министров правительства покинули свои посты. Они потребовали его отставки. С таким же призывом выступила писательница, автор книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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