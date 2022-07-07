В играх присутствует «вертолет» и «танк» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермский клуб страйкбола «Атака» начал проводить игры с «бронетехникой». Вместо танка по игровой территории ездит багги с (небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью) с пулеметчиком. А вертолет отыгрывается автомобилем JMC. Об этом написали участники клуба на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

«Любая сторона может воспользоваться багги, если найдет на полигоне ведерко с бензином, передаст его водителю. Багги ездит в течение десяти минут. Поразить его можно только по правилам поражения техники — из гранатомета. Стрелок багги не поражается и может вести огонь», — рассказали о правилах игры в клубе.

«Вертолет» имеет запас топлива на 10 минут «полета». Может высаживать до трех человек десанта в необходимой точке. Он также не поражается. Из «вертолета» можно вести огонь.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском СИЗО устроили турнир по игрушечным танкам. Перед этим с ребятами провели тренировку по управлению моделями вертолетов.

На «танке» передвигаться удобнее и интереснее «„АТАКА“ страйкбол клуб Пермь» / vk.com

Ехать можно и одному. Пока ты в «танке» — ты непоражаем «„АТАКА“ страйкбол клуб Пермь» / vk.com

Ближайшая игра будет проводиться в эти выходные «„АТАКА“ страйкбол клуб Пермь» / vk.com