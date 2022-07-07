Пермский клуб страйкбола «Атака» начал проводить игры с «бронетехникой». Вместо танка по игровой территории ездит багги с (небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью) с пулеметчиком. А вертолет отыгрывается автомобилем JMC. Об этом написали участники клуба на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».
«Любая сторона может воспользоваться багги, если найдет на полигоне ведерко с бензином, передаст его водителю. Багги ездит в течение десяти минут. Поразить его можно только по правилам поражения техники — из гранатомета. Стрелок багги не поражается и может вести огонь», — рассказали о правилах игры в клубе.
«Вертолет» имеет запас топлива на 10 минут «полета». Может высаживать до трех человек десанта в необходимой точке. Он также не поражается. Из «вертолета» можно вести огонь.
Ехать можно и одному. Пока ты в «танке» — ты непоражаем
«„АТАКА“ страйкбол клуб Пермь» / vk.com
Ближайшая игра будет проводиться в эти выходные
«„АТАКА“ страйкбол клуб Пермь» / vk.com
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Пермский клуб страйкбола «Атака» начал проводить игры с «бронетехникой». Вместо танка по игровой территории ездит багги с (небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью) с пулеметчиком. А вертолет отыгрывается автомобилем JMC. Об этом написали участники клуба на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте». «Любая сторона может воспользоваться багги, если найдет на полигоне ведерко с бензином, передаст его водителю. Багги ездит в течение десяти минут. Поразить его можно только по правилам поражения техники — из гранатомета. Стрелок багги не поражается и может вести огонь», — рассказали о правилах игры в клубе. «Вертолет» имеет запас топлива на 10 минут «полета». Может высаживать до трех человек десанта в необходимой точке. Он также не поражается. Из «вертолета» можно вести огонь. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском СИЗО устроили турнир по игрушечным танкам. Перед этим с ребятами провели тренировку по управлению моделями вертолетов.