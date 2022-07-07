07 июля 2022

Пермяки организовывают страйкбольные игры с «бронетехникой». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Страйкбол. Тюмень, боевики, ополченцы, страйкбол, террористы
В играх присутствует «вертолет» и «танк» Фото:

Пермский клуб страйкбола «Атака» начал проводить игры с «бронетехникой». Вместо танка по игровой территории ездит багги с (небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью) с пулеметчиком. А вертолет отыгрывается автомобилем JMC. Об этом написали участники клуба на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

«Любая сторона может воспользоваться багги, если найдет на полигоне ведерко с бензином, передаст его водителю. Багги ездит в течение десяти минут. Поразить его можно только по правилам поражения техники — из гранатомета. Стрелок багги не поражается и может вести огонь», — рассказали о правилах игры в клубе.

«Вертолет» имеет запас топлива на 10 минут «полета». Может высаживать до трех человек десанта в необходимой точке. Он также не поражается. Из «вертолета» можно вести огонь.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском СИЗО устроили турнир по игрушечным танкам. Перед этим с ребятами провели тренировку по управлению моделями вертолетов.

На «танке» передвигаться удобнее и интереснее
Ехать можно и одному. Пока ты в «танке» — ты непоражаем
Ближайшая игра будет проводиться в эти выходные

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Пермский клуб страйкбола «Атака» начал проводить игры с «бронетехникой». Вместо танка по игровой территории ездит багги с (небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью) с пулеметчиком. А вертолет отыгрывается автомобилем JMC. Об этом написали участники клуба на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте». «Любая сторона может воспользоваться багги, если найдет на полигоне ведерко с бензином, передаст его водителю. Багги ездит в течение десяти минут. Поразить его можно только по правилам поражения техники — из гранатомета. Стрелок багги не поражается и может вести огонь», — рассказали о правилах игры в клубе. «Вертолет» имеет запас топлива на 10 минут «полета». Может высаживать до трех человек десанта в необходимой точке. Он также не поражается. Из «вертолета» можно вести огонь. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском СИЗО устроили турнир по игрушечным танкам. Перед этим с ребятами провели тренировку по управлению моделями вертолетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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