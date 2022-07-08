Курганский завод собирается судиться с NBA

Истец пока не предоставил суду необходимые документы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганский автобусный завод обратился в суд с требованием лишить Национальную баскетбольную ассоциацию прав в России на использование бренда клуба «Кливленд Кавальерс», который мешал заводу зарегистрировать свой товарный знак KAVZ, передает ТАСС.

«Роспатент ранее не позволил предприятию зарегистрировать торговую марку КАVZ из-за схожести с брендом NBA CAVS из-за одинакового количества слогов и звуков и совпадающего сочетания букв. Завод настаивал, что написание слов и произношение разное, так как бренд американского баскетбольного клуба „Кливленд Кавальерс“ CAVS — сокращение от слова cavaliers, что означает всадники, кавалеристы. Кроме того, во втором логотипе сверху слова изображена баскетбольная корзина с мячом. Таким образом, бренды сложно перепутать», — сообщает ТАСС.

По мнению Роспатента, наличие изображений в товарном знаке играет второстепенную роль. Суд встал на сторону ведомства и признал отказ в регистрации марки законным.

Спор с Роспатентом начался в 2018 году, спустя год суд отказал заводу, а в 2020-м кассационная инстанция оставила это решение в силе. Тогда NBA привлекались к спору в качестве третьего лица. Новый иск к NBA оставлен судом без движения до 10 августа, так как завод не предоставил ряд необходимых документов, подтверждающих юридический статус и право на осуществление предпринимательской и другой экономической деятельности иностранной компании. Если истец предоставит все документы в этот срок, иск будет принят.

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