Адвокаты считают, что у водителя «Теслы» не было шансов предотвратить аварию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Адвокаты водителя «Теслы», который наехал на девушку в одном из дворов в центре Перми, считают, что он не мог предотвратить ДТП. Результатами независимого исследования они поделились в своем Telegram-канале.

«По информации из СМИ, девушка попала под колеса „Теслы“ и получила перелом. Изначально все выглядело как рядовое ДТП. Однако, по делу до настоящего времени не проведены авто-техническая и судебно-медицинская экспертизы, в связи с чем нам пришлось заказывать проведение независимого исследования. Оно показало, что водитель „Теслы“ не мог предотвратить ДТП, речь идет о трагической случайности. Наезда как такового не было: девушка сделала шаг в сторону автомобиля ровно в тот момент, когда наш доверитель начал движение. Никаких шансов предотвратить или предвидеть данное событие у него не было», — рассказал адвокат Иван Хозяйкин.

ДТП, произошедшее в одном из дворов Перми, могло остаться незамеченным. Повышенное внимание событие привлекло после появления на месте аварии родственника пострадавшей — руководителя следственного отдела СК одного из районов Перми, об этом URA.RU сообщало ранее. Он нецензурно высказывался в адрес основателя электрокара Илона Маска и самой машины.