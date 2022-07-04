Силовик обругал создателя «Теслы» и пообещал наказать виновных Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми мужчина агрессивно высказался в адрес участников ДТП, произошедшего с участием электрокара «Тесла». Видео опубликовано в telegram-канале Shot, который утверждает, что мужчина на видео похож на руководителя следственного отдела по Орджоникидзевскому району города СУ СКР по Пермскому краю Николая Платунова. Силовик приехал на место ДТП вскоре после того, как водитель электрокара наехал на его сноху, в результате чего, та получила травму ноги.

«Начальник райотдела СК в Перми Николай Платунов высказал все, что думает об этих ваших „Теслах“ после того, как электрокар наехал на ногу его снохи», — пишет Shot. Видео произошедшего, а также протоколы свидетелей ДТП, также имеются в распоряжении URA.RU. В документах указано, что дорожно-транспортное происшествие произошло в середине мая недалеко от дома №15 по улице Чернышевского.

На видеозаписи мужчина называет водителей, которые управляют «Теслой», «чморьем». Он нецензурно высказывается в адрес основателя марки Илона Маска и самой машины, а также грозит «поотрезать бошки всем причастным». URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУ МВД и СУ СКР по Пермскому краю. Оперативные комментарии ведомств к моменту публикации новости в редакцию не поступили. Платунов возглавляет следственный райотдел с января 2009 года. Его стаж работы в следственных органах — более 27 лет.

Обновлено 20:06. В пресс-службе ГУ следственного управления СКР по Пермскому краю URA.RU сообщили, что начали проверку по данному инциденту. «В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка», — уточнили в ведомстве.

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