Администрация Урая лишила сироту права на квартиру

Администрация Урая (ХМАО) лишила сироту права на получение льготной квартиры, незаконно исключив его из списков детей-сирот. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Югры.
«Администрация в 2019 году его исключила из списка детей-сирот, что является нарушением действующего законодательства. Основанием стало то, что он был зарегистрирован у своего знакомого, который занимал жилое помещение по договору социального найма», — сказали в прокуратуре. После вмешательства прокуратуры через решение суда подростка восстановили в списках и предоставили ему жилье.
Ранее URA.RU писало, что представление прокуратуры с требованием обеспечить сироту квартирой получил глава Мегиона Олег Дейнека. Тогда, вопреки требованиям закона, органами местного самоуправления жилье ей своевременно предоставлено не было.
Администрация Урая (ХМАО) лишила сироту права на получение льготной квартиры, незаконно исключив его из списков детей-сирот. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Югры. «Администрация в 2019 году его исключила из списка детей-сирот, что является нарушением действующего законодательства. Основанием стало то, что он был зарегистрирован у своего знакомого, который занимал жилое помещение по договору социального найма», — сказали в прокуратуре. После вмешательства прокуратуры через решение суда подростка восстановили в списках и предоставили ему жилье. Ранее URA.RU писало, что представление прокуратуры с требованием обеспечить сироту квартирой получил глава Мегиона Олег Дейнека. Тогда, вопреки требованиям закона, органами местного самоуправления жилье ей своевременно предоставлено не было.