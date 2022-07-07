07 июля 2022
06 июля 2022

Администрация Урая лишила сироту права на квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация Урая исключила сироту из списков на получение квартиры Фото:

Администрация Урая (ХМАО) лишила сироту права на получение льготной квартиры, незаконно исключив его из списков детей-сирот. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Югры.

«Администрация в 2019 году его исключила из списка детей-сирот, что является нарушением действующего законодательства. Основанием стало то, что он был зарегистрирован у своего знакомого, который занимал жилое помещение по договору социального найма», — сказали в прокуратуре. После вмешательства прокуратуры через решение суда подростка восстановили в списках и предоставили ему жилье.

Ранее URA.RU писало, что представление прокуратуры с требованием обеспечить сироту квартирой получил глава Мегиона Олег Дейнека. Тогда, вопреки требованиям закона, органами местного самоуправления жилье ей своевременно предоставлено не было.

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Администрация Урая (ХМАО) лишила сироту права на получение льготной квартиры, незаконно исключив его из списков детей-сирот. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Югры. «Администрация в 2019 году его исключила из списка детей-сирот, что является нарушением действующего законодательства. Основанием стало то, что он был зарегистрирован у своего знакомого, который занимал жилое помещение по договору социального найма», — сказали в прокуратуре. После вмешательства прокуратуры через решение суда подростка восстановили в списках и предоставили ему жилье. Ранее URA.RU писало, что представление прокуратуры с требованием обеспечить сироту квартирой получил глава Мегиона Олег Дейнека. Тогда, вопреки требованиям закона, органами местного самоуправления жилье ей своевременно предоставлено не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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