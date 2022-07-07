5% тюменцев готовы потратить на собственный отпуск более 150 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Больше половины жителей Тюменской области — 67% — стараются снизить расходы на отпуск в 2022 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Зарплата.ру».

«Среди основных статей экономии отпускного бюджета респонденты отметили: аренда жилья — 19%, развлечения — 19%, покупка билетов — 18%. Также сэкономить пытаются на шоппинге — 17%, сувенирах и экскурсиях по 7% респондентов, 6% опрошенных экономят на транспортных услугах в месте пребывания. Меньше всего жители области экономят на мобильной связи — всего 1% опрошенных», — поделились в компании.

Также тюменцы поделились тем, какую сумму они готовы выделить на собственный отпуск. 22% респондентов рассчитывают потратить от 30 до 50 тысяч рублей. От 50 до 70 тысяч готовы выделить на отпуск 19% жителей области. До 30 тысяч рублей на отпуск планируют потратить 17% опрошенных тюменцев.

От 70 до 90 тысяч рублей на отпуск выделили 14% респондентов. Столько же процентов жителей готовы потратить от 90 до 110 тысяч на собственный отдых в рамках отпуска.

Среди тюменцев 5% выделили на отпуск в этом году от 110 до 130 тысяч рублей, 4% готовы потратить от 130 до 150 тысяч. Свыше 150 тысяч рублей в планах потратить на отпуск у 5% опрошенных.

Фото: URA.RU