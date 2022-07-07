Курганец попал под суд из-за выращивания опасных грибов

08 июля 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

В Кургане будут судить 20-летнего юношу за распространение и производство наркотиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане будут судить двадцатилетнего юношу за распространение наркотиков и выращивание галлюциногенных грибов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. «Следствие установило, что молодой человек с июня 2021 года через интернет-магазин устроился курьером и до декабря прошло года занимался изготовлением тайников с закладками на территории Кургана», — отмечают в ведомстве. После этого оператор интернет-магазина предложил юноше выращивать запрещенные грибы, содержащие в составе наркотические средства. Согласившись на предложение, курганец заказал споры грибов и занялся их выращиванием по полученной инструкции. В марте 2022 года юноша вновь занялся распространением наркотиков, во время создания одного из тайника его задержали полицейские. При досмотре и обыске жилища сотрудники полиции изъяли 49 свертков с наркотическими средствами, а также 96 плодовых тел грибов в трех контейнерах. Мужчину обвиняют по ч.3 ст. 30, — п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков) и ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства). Уголовное дело направлено в суд, где установят степень вины подсудимого. Ранее URA.RU писало, что курганские полицейские задержали подозрительного мигранта в кустах. Иностранный гражданин подозревается в создании тайников с закладками наркотиков. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Кургане будут судить двадцатилетнего юношу за распространение наркотиков и выращивание галлюциногенных грибов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. «Следствие установило, что молодой человек с июня 2021 года через интернет-магазин устроился курьером и до декабря прошло года занимался изготовлением тайников с закладками на территории Кургана», — отмечают в ведомстве. После этого оператор интернет-магазина предложил юноше выращивать запрещенные грибы, содержащие в составе наркотические средства. Согласившись на предложение, курганец заказал споры грибов и занялся их выращиванием по полученной инструкции. В марте 2022 года юноша вновь занялся распространением наркотиков, во время создания одного из тайника его задержали полицейские. При досмотре и обыске жилища сотрудники полиции изъяли 49 свертков с наркотическими средствами, а также 96 плодовых тел грибов в трех контейнерах. Мужчину обвиняют по ч.3 ст. 30, — п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков) и ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства). Уголовное дело направлено в суд, где установят степень вины подсудимого. Ранее URA.RU писало, что курганские полицейские задержали подозрительного мигранта в кустах. Иностранный гражданин подозревается в создании тайников с закладками наркотиков.