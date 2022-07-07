Полиция Кургана задержала подозрительного мигранта в кустах

Курганские полицейские задержали мигранта, подозреваемого в сбыте наркотиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на одной из улиц города задержан иностранный гражданин, его подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Курганской области.

«На одной из курганских улиц сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, который хаотично двигался по тротуару. Иногда он останавливался и что-то прятал в кустах и траве, а потом фотографировал эти места на телефон», — сообщают в ведомстве. Полицейские остановили данного гражданина для расспроса. Мужчина сказал, что является иностранным гражданином, на вопрос о наличии «запрещенки» он занервничал. При досмотре у злоумышленника изъяли пакет с 86 свертками из фольги.

Экспертиза установила, что в свертках находился героин. Задержанный хранил его для дальнейшего распространения путем тайных закладок. Мужчина признался, что уже разложил на местности 11 свертков. Общая масса изъятого вещества — 37 граммов.

По данному факту следователь отдела полиции №1 УМВД России возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Подозреваемому грозит до двадцати лет лишения свободы. Сейчас мужчина заключен под стражу.

До этого URA.RU сообщало, что курганские полицейские задержали повара одного из ресторанов в Кетовском районе. В ходе обыска у мужчины нашли синтетический наркотик мефедрон.