В День семьи в ХМАО впервые наградили многодетного отца

08 июля 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

В ХМАО теперь есть семья родителей-героев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Югре появился первый обладатель медали «Отцовская слава» — многодетный отец из Ханты-Мансийска Андрей Конев. Он получил награду из рук губернатора ХМАО Натальи Комаровой, передает корреспондент URA.RU. «Это медаль Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Решение о ней законодательно закреплено в ноябре 2021 г. И вот первый получатель этой награды — это многодетный отец Андрей Конев», — сообщила начальник отдела семейной и демографической политики депсоцразвития Югры Наталья Гусева. Медаль Коневу вручила губернатор Югры во время заседания регионального «Семейного совета». Наградой «Материнская слава» на этом же мероприятии была удостоена и жена югорчанина. Вместе они воспитывают шестерых детей. Помимо медалей, супруги получили еще и денежную премию от правительства ХМАО. Также в ходе заседания «Семейного совета» стало известно, что 8 июля в день любви, семьи и верности в ХМАО запланировано проведение 175 свадеб. Треть из них состоится в Сургуте. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году новый праздник может быть уже выходным днем. В Госдуму внесен соответствующий законопроект. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Югре появился первый обладатель медали «Отцовская слава» — многодетный отец из Ханты-Мансийска Андрей Конев. Он получил награду из рук губернатора ХМАО Натальи Комаровой, передает корреспондент URA.RU. «Это медаль Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Решение о ней законодательно закреплено в ноябре 2021 г. И вот первый получатель этой награды — это многодетный отец Андрей Конев», — сообщила начальник отдела семейной и демографической политики депсоцразвития Югры Наталья Гусева. Медаль Коневу вручила губернатор Югры во время заседания регионального «Семейного совета». Наградой «Материнская слава» на этом же мероприятии была удостоена и жена югорчанина. Вместе они воспитывают шестерых детей. Помимо медалей, супруги получили еще и денежную премию от правительства ХМАО. Также в ходе заседания «Семейного совета» стало известно, что 8 июля в день любви, семьи и верности в ХМАО запланировано проведение 175 свадеб. Треть из них состоится в Сургуте. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году новый праздник может быть уже выходным днем. В Госдуму внесен соответствующий законопроект.