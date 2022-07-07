07 июля 2022

В Тюмени в реке нашли труп человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная летом. Тюмень, лето, река тура
Тело неизвестного мужчины обнаружили в Туре Фото:

Труп мужчины был обнаружен в Тюмени недалеко от моста через Туру по улице Профсоюзной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. По предварительным данным, на теле нет признаков, указывающих на криминальный характер смерти.

«7 июля в реке Туре, недалеко от береговой линии в районе Профсоюзного моста в Тюмени, обнаружено тело человека. Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. На теле неизвестного мужчины — гнилостные изменения», — рассказали в ведомстве.

СРК проводит доследственную проверку по факту находки. Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз, с целью определения точной причины его смерти

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Труп мужчины был обнаружен в Тюмени недалеко от моста через Туру по улице Профсоюзной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. По предварительным данным, на теле нет признаков, указывающих на криминальный характер смерти. «7 июля в реке Туре, недалеко от береговой линии в районе Профсоюзного моста в Тюмени, обнаружено тело человека. Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. На теле неизвестного мужчины — гнилостные изменения», — рассказали в ведомстве. СРК проводит доследственную проверку по факту находки. Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз, с целью определения точной причины его смерти
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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