В Тюмени в реке нашли труп человека

Тело неизвестного мужчины обнаружили в Туре Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Труп мужчины был обнаружен в Тюмени недалеко от моста через Туру по улице Профсоюзной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. По предварительным данным, на теле нет признаков, указывающих на криминальный характер смерти.

«7 июля в реке Туре, недалеко от береговой линии в районе Профсоюзного моста в Тюмени, обнаружено тело человека. Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. На теле неизвестного мужчины — гнилостные изменения», — рассказали в ведомстве.

СРК проводит доследственную проверку по факту находки. Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз, с целью определения точной причины его смерти