Жителей ЯНАО удивили гусеницы. Фото

08 июля 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Местных жителей удивил кокон из гусениц (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жителей Яр-Сале (ЯНАО) удивил выводок гусениц, которых горожане обнаружили в тундре. Об этом пользователи сообщили в соцсети «ВКонтакте», опубликовав несколько фото насекомых. «Смотрите какие гусеницы. Первый раз такое вижу у нас», — написал анонимно автор в группе «Яр-Сале | Ямальский район». «Это опасный вредитель, 300 видов растений поражает и уничтожает. В этом коконе могут быть 200 гусениц», — отметил в комментариях Вячеслав Вануйто. «Кольчатый шелкопряд», — уточнил Кирилл Нарычи. «Мерзкое зрелище», — подчеркнул Дмитрий Глоба. Ранее жители Ноябрьска испугались необычного жука, которого горожане нашли в черте города. Тогда жители ЯНАО назвали насекомое чудовищем. А в Лабытнанги горожане удивились клещу, которого нашли на собаке. Гусеницы напугали жителей ЯНАО Соцсети Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Жителей Яр-Сале (ЯНАО) удивил выводок гусениц, которых горожане обнаружили в тундре. Об этом пользователи сообщили в соцсети «ВКонтакте», опубликовав несколько фото насекомых. «Смотрите какие гусеницы. Первый раз такое вижу у нас», — написал анонимно автор в группе «Яр-Сале | Ямальский район». «Это опасный вредитель, 300 видов растений поражает и уничтожает. В этом коконе могут быть 200 гусениц», — отметил в комментариях Вячеслав Вануйто. «Кольчатый шелкопряд», — уточнил Кирилл Нарычи. «Мерзкое зрелище», — подчеркнул Дмитрий Глоба. Ранее жители Ноябрьска испугались необычного жука, которого горожане нашли в черте города. Тогда жители ЯНАО назвали насекомое чудовищем. А в Лабытнанги горожане удивились клещу, которого нашли на собаке.