07 июля 2022
06 июля 2022

Жителей ЯНАО удивили гусеницы. Фото

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Нижний Тагил., гусеница, насекомые, вредители
Местных жителей удивил кокон из гусениц (архивное фото) Фото:

Жителей Яр-Сале (ЯНАО) удивил выводок гусениц, которых горожане обнаружили в тундре. Об этом пользователи сообщили в соцсети «ВКонтакте», опубликовав несколько фото насекомых.

«Смотрите какие гусеницы. Первый раз такое вижу у нас», — написал анонимно автор в группе «Яр-Сале | Ямальский район». «Это опасный вредитель, 300 видов растений поражает и уничтожает. В этом коконе могут быть 200 гусениц», — отметил в комментариях Вячеслав Вануйто. «Кольчатый шелкопряд», — уточнил Кирилл Нарычи. «Мерзкое зрелище», — подчеркнул Дмитрий Глоба.

Ранее жители Ноябрьска испугались необычного жука, которого горожане нашли в черте города. Тогда жители ЯНАО назвали насекомое чудовищем. А в Лабытнанги горожане удивились клещу, которого нашли на собаке.

Гусеницы напугали жителей ЯНАО

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Жителей Яр-Сале (ЯНАО) удивил выводок гусениц, которых горожане обнаружили в тундре. Об этом пользователи сообщили в соцсети «ВКонтакте», опубликовав несколько фото насекомых. «Смотрите какие гусеницы. Первый раз такое вижу у нас», — написал анонимно автор в группе «Яр-Сале | Ямальский район». «Это опасный вредитель, 300 видов растений поражает и уничтожает. В этом коконе могут быть 200 гусениц», — отметил в комментариях Вячеслав Вануйто. «Кольчатый шелкопряд», — уточнил Кирилл Нарычи. «Мерзкое зрелище», — подчеркнул Дмитрий Глоба. Ранее жители Ноябрьска испугались необычного жука, которого горожане нашли в черте города. Тогда жители ЯНАО назвали насекомое чудовищем. А в Лабытнанги горожане удивились клещу, которого нашли на собаке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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