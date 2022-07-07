Политологи распределили курганских депутатов ГД по полезности

Составлен 16-й интегральный рейтинг депутатов Государственной Думы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин оценили эффективность и полезность работы депутатов Госдумы. В том числе, в рейтинг попали депутаты от Курганской области Сергей Лисовский и Александр Ильтяков. Шестнадцатый интегральный рейтинг опубликован на сайте проекта.

«Исследование проводилось с апреля по июнь. Учитывались возможности депутата мобилизовать сторонников, законотворческая активность, медийность и работа в регионах», — указано в пояснениях к рейтингу.

Депутат от Курганской области Сергей Лисовский занял 72-е место. С учетом всех показателей, его коэффициент полезности составил 38. «Рейтингов много. Я видел другие. Там моя позиция выше. В этой сессии принято три моих закона. Считаю, что это огромное достижение. Мне есть чем гордиться», — прокомментировал свою работу в ГД Сергей Лисовский.

Александр Ильтяков занял 352-е место в рейтинге. По опубликованным данным, его коэффициент полезности — 24,38. Депутат в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что данный рейтинг он не смотрел и не собирается этого делать. «Когда ты посмотрел, то начинаешь подстраиваться по чью-то чужую игру, становишься винтиком в этой игре. А зачем? На мой взгляд гораздо важнее делать работу, которую от тебя ожидает твой избиратель. Решать проблемы людей и не закрываться от своих избирателей за бумагами», — поделился своим мнением курганский депутат.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году Ильтяков в третий раз выиграл выборы в Госдуму. Тогда депутат признался, что мандат достался ему «потом и кровью». Лисовский на прошлых выборах был седьмым в списках объединенного округа Курганской области и «тюменской матрешки» от «Единой России». Бывший курганский сенатор в ГД занял место Ольги Швецовой, которая отказалась от мандата.

Депутат ГД от Курганской области Сергей Лисовский занимает 72-е место в интегральном рейтинге Фото: скриншот kpdgd.ru

Александр Ильтяков оказался на 352-й позиции Фото: скриншот kpdgd.ru

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