Синоптики дали рекомендации челябинским дачникам

Синоптики рекомендовали дачникам заняться посадками в ближайшее воскресенье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специалисты сервиса «Яндекс. Погода» рекомендовали челябинским дачникам в это воскресенье, 10 июля, заняться посадками. По мнению экспертов, состояние почвы и температура воздуха в этот день будет оптимальным для засеивания.

«Всем дачникам рекомендуем уделить время посадкам в воскресенье. В субботу почва в Челябинске прогреется до +23 градусов, но останется довольно влажной. В воскресенье после жаркой солнечной субботы стоит полить посадки, а в облачную погоду будет гораздо комфортнее работать», — сообщают специалисты сервиса.

Ранее метеорологи уже обещали наступление жаркой погоды в Челябинской области. По их мнению, жара задержится в регионе не менее чем на пять дней. Также тепло прогнозируют и грибники, которые заметили скопление паутины в лесах. Согласно приметам, паутина символизирует скорое потепление.