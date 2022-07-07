07 июля 2022

Синоптики дали рекомендации челябинским дачникам

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Сельское хозяйство. Григорьевские фруктовые сады. Челябинская область, садоводство, сельское хозяйство, григорьевские сады, агротехнологии, посадка смородины
Синоптики рекомендовали дачникам заняться посадками в ближайшее воскресенье Фото:

Специалисты сервиса «Яндекс. Погода» рекомендовали челябинским дачникам в это воскресенье, 10 июля, заняться посадками. По мнению экспертов, состояние почвы и температура воздуха в этот день будет оптимальным для засеивания.

«Всем дачникам рекомендуем уделить время посадкам в воскресенье. В субботу почва в Челябинске прогреется до +23 градусов, но останется довольно влажной. В воскресенье после жаркой солнечной субботы стоит полить посадки, а в облачную погоду будет гораздо комфортнее работать», — сообщают специалисты сервиса.

Ранее метеорологи уже обещали наступление жаркой погоды в Челябинской области. По их мнению, жара задержится в регионе не менее чем на пять дней. Также тепло прогнозируют и грибники, которые заметили скопление паутины в лесах. Согласно приметам, паутина символизирует скорое потепление.

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Специалисты сервиса «Яндекс. Погода» рекомендовали челябинским дачникам в это воскресенье, 10 июля, заняться посадками. По мнению экспертов, состояние почвы и температура воздуха в этот день будет оптимальным для засеивания. «Всем дачникам рекомендуем уделить время посадкам в воскресенье. В субботу почва в Челябинске прогреется до +23 градусов, но останется довольно влажной. В воскресенье после жаркой солнечной субботы стоит полить посадки, а в облачную погоду будет гораздо комфортнее работать», — сообщают специалисты сервиса. Ранее метеорологи уже обещали наступление жаркой погоды в Челябинской области. По их мнению, жара задержится в регионе не менее чем на пять дней. Также тепло прогнозируют и грибники, которые заметили скопление паутины в лесах. Согласно приметам, паутина символизирует скорое потепление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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