Челябинские грибники предвещают скорое потепление

Согласно приметам, большое количество паутины в лесу — к теплу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинские грибники предвещают, что в скором времени в область придет теплая погода. Жительница региона Наталья Осипова в социальных сетях рассказала, что наткнулась в лесу на большое количество паутины, что, согласно приметам, к теплу.

«Весь день боялась подцепить клещей. Трава была по пояс. Но вроде тьфу-тьфу. Напоролась на паука. Бррр! Как вспомню, так вздрогну. Везде паутина… говорят к теплу», — рассказала женщина на своей странице в «ВКонтакте».

Синоптики также предвещают скорое потепление в Челябинской области. По мнению специалистов, уже к середине этой недели температура воздуха в регионе поднимется до 27 градусов. А к концу недели метеорологи и вовсе предвещают повышение температуры до +30 градусов.

Согласно народным приметам, большое количество паутины в лесу — к теплу Фото: Наталья Осипова в «ВКонтакте»