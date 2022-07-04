04 июля 2022

Челябинские грибники предвещают скорое потепление

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Виды Стокгольма. Швеция, набережная, паутина, паук
Согласно приметам, большое количество паутины в лесу — к теплу Фото:

Челябинские грибники предвещают, что в скором времени в область придет теплая погода. Жительница региона Наталья Осипова в социальных сетях рассказала, что наткнулась в лесу на большое количество паутины, что, согласно приметам, к теплу.

«Весь день боялась подцепить клещей. Трава была по пояс. Но вроде тьфу-тьфу. Напоролась на паука. Бррр! Как вспомню, так вздрогну. Везде паутина… говорят к теплу», — рассказала женщина на своей странице в «ВКонтакте».

Синоптики также предвещают скорое потепление в Челябинской области. По мнению специалистов, уже к середине этой недели температура воздуха в регионе поднимется до 27 градусов. А к концу недели метеорологи и вовсе предвещают повышение температуры до +30 градусов.

Согласно народным приметам, большое количество паутины в лесу — к теплу
Фото:

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Челябинские грибники предвещают, что в скором времени в область придет теплая погода. Жительница региона Наталья Осипова в социальных сетях рассказала, что наткнулась в лесу на большое количество паутины, что, согласно приметам, к теплу. «Весь день боялась подцепить клещей. Трава была по пояс. Но вроде тьфу-тьфу. Напоролась на паука. Бррр! Как вспомню, так вздрогну. Везде паутина… говорят к теплу», — рассказала женщина на своей странице в «ВКонтакте». Синоптики также предвещают скорое потепление в Челябинской области. По мнению специалистов, уже к середине этой недели температура воздуха в регионе поднимется до 27 градусов. А к концу недели метеорологи и вовсе предвещают повышение температуры до +30 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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