Суд признал мужа Раи Мамедовой виновным в пропаганде АУЕ*

Суд вынес приговор мужу Раи Мамедовой, публиковавшего запрещенную символику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд признал мужа Раи Мамедовой, Самира Мамедова, виновным в публичной демонстрации символики организации АУЕ (признана экстремистской организаций, деятельность запрещена на территории РФ). Об этом рассказал журналист URA.RU с места событий.

«Суд признал его виновным. Был назначен штраф в полторы тысячи рублей, депортации нет», — рассказал журналист.

Ранее URA.RU писало, что Мамедову грозит депортация в Азербайджан, если суд признает его виновным в публичной демонстрации в соцсетях запрещенной символики. Об этом рассказали в полиции ХМАО.

*Движение АУЕ признано в России экстремистским. Деятельность запрещена на территории страны.