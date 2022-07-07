07 июля 2022

Суд признал мужа Раи Мамедовой виновным в пропаганде АУЕ*

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд вынес приговор мужу Раи Мамедовой, публиковавшего запрещенную символику Фото:

Суд признал мужа Раи Мамедовой, Самира Мамедова, виновным в публичной демонстрации символики организации АУЕ (признана экстремистской организаций, деятельность запрещена на территории РФ). Об этом рассказал журналист URA.RU с места событий.

«Суд признал его виновным. Был назначен штраф в полторы тысячи рублей, депортации нет», — рассказал журналист.

Ранее URA.RU писало, что Мамедову грозит депортация в Азербайджан, если суд признает его виновным в публичной демонстрации в соцсетях запрещенной символики. Об этом рассказали в полиции ХМАО.

*Движение АУЕ признано в России экстремистским. Деятельность запрещена на территории страны.

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Суд признал мужа Раи Мамедовой, Самира Мамедова, виновным в публичной демонстрации символики организации АУЕ (признана экстремистской организаций, деятельность запрещена на территории РФ). Об этом рассказал журналист URA.RU с места событий. «Суд признал его виновным. Был назначен штраф в полторы тысячи рублей, депортации нет», — рассказал журналист. Ранее URA.RU писало, что Мамедову грозит депортация в Азербайджан, если суд признает его виновным в публичной демонстрации в соцсетях запрещенной символики. Об этом рассказали в полиции ХМАО. *Движение АУЕ признано в России экстремистским. Деятельность запрещена на территории страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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