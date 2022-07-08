Врач Киселева назвала болезнь, способную оставить человека немым

08 июля 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

К раку языка могут привести вредные привычки, сказала Алевтина Киселева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Язвы во рту, ком в горле, чрезмерное слюноотделение могут оказаться признаками рака языка. Основным методом лечения является операция, после которой пациент может остаться немым. Об этом URA.RU рассказала врач-онколог, эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Алевтина Киселева. «Рак языка диагностируют обычно у людей старше 40 лет. Причем зачастую на поздних стадиях, потому что болезнь протекает без ярко выраженных симптомов. Первыми признаками являются: образования, язвы и эрозии на поверхности языка, не проходящие в течение долгого времени, белые и красные пятна, ощущение кома в горле, чрезмерное слюноотделение, неприятный запах изо рта, ограничение подвижности языка, отсутствие аппетита, снижение массы тела. Чаще всего на первые признаки заболевания языка пациенты не обращают внимания или занимаются длительным самолечением. К онкологу попадают на запущенных стадиях», — сказала Алевтина Киселева. Врач назвала причины появления этого рака. «Это курение, злоупотребление алкоголем, хроническое воспаление ротовой полости, вирус папилломы человека (ВПЧ), плохая гигиена полости рта, работа на опасном производстве с тяжелыми металлами, химикатами», — отметила эксперт. По ее словам, основным методом лечения является операция, после которой пациент может вовсе остаться без языка. «В зависимости от распространенности процесса удаляют часть языка или полностью весь орган. Могут быть назначены сеансы лучевой терапии и химиотерапии. Если удалена часть языка, то ее могут восстановить из лоскутов тканей, взятых с других частей тела человека, и функция будет полностью восстановлена. Когда приходится удалить весь язык ради того, чтобы спасти жизнь человека, то восстановление будет трудным и длительным. Но сейчас уже проводят микрохирургические операции, когда можно восстановить весь язык, если технически это будет возможно», — заключила онколог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Язвы во рту, ком в горле, чрезмерное слюноотделение могут оказаться признаками рака языка. Основным методом лечения является операция, после которой пациент может остаться немым. Об этом URA.RU рассказала врач-онколог, эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Алевтина Киселева. «Рак языка диагностируют обычно у людей старше 40 лет. Причем зачастую на поздних стадиях, потому что болезнь протекает без ярко выраженных симптомов. Первыми признаками являются: образования, язвы и эрозии на поверхности языка, не проходящие в течение долгого времени, белые и красные пятна, ощущение кома в горле, чрезмерное слюноотделение, неприятный запах изо рта, ограничение подвижности языка, отсутствие аппетита, снижение массы тела. Чаще всего на первые признаки заболевания языка пациенты не обращают внимания или занимаются длительным самолечением. К онкологу попадают на запущенных стадиях», — сказала Алевтина Киселева. Врач назвала причины появления этого рака. «Это курение, злоупотребление алкоголем, хроническое воспаление ротовой полости, вирус папилломы человека (ВПЧ), плохая гигиена полости рта, работа на опасном производстве с тяжелыми металлами, химикатами», — отметила эксперт. По ее словам, основным методом лечения является операция, после которой пациент может вовсе остаться без языка. «В зависимости от распространенности процесса удаляют часть языка или полностью весь орган. Могут быть назначены сеансы лучевой терапии и химиотерапии. Если удалена часть языка, то ее могут восстановить из лоскутов тканей, взятых с других частей тела человека, и функция будет полностью восстановлена. Когда приходится удалить весь язык ради того, чтобы спасти жизнь человека, то восстановление будет трудным и длительным. Но сейчас уже проводят микрохирургические операции, когда можно восстановить весь язык, если технически это будет возможно», — заключила онколог.