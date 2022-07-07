Обнаружены курганские трассы, где часто происходят опасные ДТП. Инфографика

08 июля 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Статистику по ДТП опубликовали представители власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области чаще всего ДТП, в которых сбивают животных, происходят на трассах пяти муниципалитетов. Об этом сообщили представители областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. «Загородные лесные трассы часто пересекают миграционные тропы косуль и лосей. Наиболее часто ДТП с ними происходят в Кетовском, Белозерском, Каргапольском, Шадринском, Далматовском районах, где высокая численность данных видов и лесные массивы примыкают к автотрассе», — указано в посте размещенном в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Представители власти отметили, что в 2022 году произошло 43 ДТП с участием диких животных, в которых погибли 12 лосей и 31 косуля. Виновным предъявили четыре иска на сумму 200 тыс. рублей. В департаменте отметили, что в случае ДТП с животным водитель обязан вызвать сотрудников ГИБДД и оставаться на месте до их приезда. В 2021 году в регионе два дня не могли убрать с трассы лося, погибшего в ДТП, который лежал в кювете. Спустя время тушу убрали специалисты областного департамента природных ресурсов. По данным властей региона, чаще всего аварии с дикими животными происходят в пяти муниципалитетах Карта: URA.RU Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Курганской области чаще всего ДТП, в которых сбивают животных, происходят на трассах пяти муниципалитетов. Об этом сообщили представители областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. «Загородные лесные трассы часто пересекают миграционные тропы косуль и лосей. Наиболее часто ДТП с ними происходят в Кетовском, Белозерском, Каргапольском, Шадринском, Далматовском районах, где высокая численность данных видов и лесные массивы примыкают к автотрассе», — указано в посте размещенном в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Представители власти отметили, что в 2022 году произошло 43 ДТП с участием диких животных, в которых погибли 12 лосей и 31 косуля. Виновным предъявили четыре иска на сумму 200 тыс. рублей. В департаменте отметили, что в случае ДТП с животным водитель обязан вызвать сотрудников ГИБДД и оставаться на месте до их приезда. В 2021 году в регионе два дня не могли убрать с трассы лося, погибшего в ДТП, который лежал в кювете. Спустя время тушу убрали специалисты областного департамента природных ресурсов.