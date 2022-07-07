Завершить строительство парка в Мегионе должны осенью Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Строительство «Мега. Парка» на набережной в Мегионе (ХМАО) обойдется в более чем 159 миллионов рублей. В сумме около 93 миллионов муниципалитету выделили из федерального и окружных бюджетов. Об этом URA.RU рассказал директор городского управления капстроя и ЖКХ Александр Пидлипный.

«Изначально проект зашел на экспертизу в своей стоимости более 159 миллионов. В рамках нацпроекта мы получили отдельно грант около 70 миллионов из федерального бюджета, и далее пошли доли софинансирования, 23,6 миллионов — средства регионального бюджета. Вся остальная сумма около 65 млн — местный бюджет», — прокомментировал корреспонденту URA.RU Пидлипный.

При этом изначально, чтобы завершить строительство, властям не хватало более 44 миллиона рублей. На эти деньги, по словам чиновника, должны закупить оборудование для парка и провести финальные работы. «Мы нашли эти 44 миллиона рублей местного бюджета и строим. Будем заявляться в округ на компенсацию на выделении субсидии на эту сумму», — уточняет Пидлипный.

Завершить строительство парка в Мегионе должны осенью. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ханты-Мансийска планируют построить возле родников в городских лесах пять локаций для отдыха. Летом на территориях установят беседки, мостики, выложат покрытие и проведут освещение.

Проект благоустройства «Мега. Парка» в Мегионе Фото: мэрия Мегиона