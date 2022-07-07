07 июля 2022

Комарова пристыдила чиновника из Сургута за плохую работу. «Засучите рукава и идите работайте»

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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Губернатор Комарова раскритиковала чиновника из Сургута из-за темпов строительства набережной Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Сургута из-за темпов строительства набережной в Сургуте. Во время прямого эфира с жителями глава региона предложила чиновнику засучить рукава и идти работать на объект.

«Мало ли, что там сделали, если нельзя пользоваться. Поэтому отдыхайте до тех пор не сделаете или не отдыхайте, а засучите рукава и идите работайте на объекте. Что мы будем слушать, как вы убились на работе, если не передали городу в пользование объект. О чем мы будем говорить?», — сказала Комарова во время прямого эфира. Трансляция велась в официальном аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Во время прямого эфира жители Сургута пожаловались, что городскую набережную долго не могут привести в порядок. В ответ губернатору чиновник попытался объяснить, что многое на объекте уже сделано, и проблема касается не всей набережной. «Та информация, которая прозвучала, касалась участка набережной со стороны Сургутского университета», — ответил замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Алексей Усов.

Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне считают, что их обманули при строительстве набережной. Общественники возмутились, что в парке «За Саймой» возводят не тот объект, за который голосовали люди в рамках программы «Комфортная городская среда».

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Сургута из-за темпов строительства набережной в Сургуте. Во время прямого эфира с жителями глава региона предложила чиновнику засучить рукава и идти работать на объект. «Мало ли, что там сделали, если нельзя пользоваться. Поэтому отдыхайте до тех пор не сделаете или не отдыхайте, а засучите рукава и идите работайте на объекте. Что мы будем слушать, как вы убились на работе, если не передали городу в пользование объект. О чем мы будем говорить?», — сказала Комарова во время прямого эфира. Трансляция велась в официальном аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». Во время прямого эфира жители Сургута пожаловались, что городскую набережную долго не могут привести в порядок. В ответ губернатору чиновник попытался объяснить, что многое на объекте уже сделано, и проблема касается не всей набережной. «Та информация, которая прозвучала, касалась участка набережной со стороны Сургутского университета», — ответил замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Алексей Усов. Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне считают, что их обманули при строительстве набережной. Общественники возмутились, что в парке «За Саймой» возводят не тот объект, за который голосовали люди в рамках программы «Комфортная городская среда».
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