Власти Сургута пообещали за полгода починить все дороги

Власти Сургута отремонтируют все дороги до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Сургута Андрей Филатов заверил, что до конца текущего года на всех автомобильных дорогах города пройдет ямочный ремонт. Об этом заявил глава города Андрей Филатов во время онлайн-эфира с губернатора ХМАО Натальей Комаровой.

«В этом году городом Сургутом полностью предусмотрено финансирование 100% ямочного ремонта. Эта работа уже ведется, по тем дорогам, которые не являются придомовыми. Вопрос остается в скорости подрядчиков», — сказал Филатов.

Он добавил, что для ремонта придомовых территорий необходимо взаимодействовать с управляющими компаниями и администрацией. «С прошлого года мы начали благоустройство придомовых территорий с софинансированием граждан. В этом году заходим на 27 домов», — сказал Филатов. В следующем году власти города планируют отремонтировать территорию еще 30 домов.

Ранее URA.RU писало, что у администрации Сургута возникли сложности с заключением контрактов на ремонт дорог в городе из-за скачков цен на стройматериалы. Тогда глава города рассказал, что по планам мэри за лето будет ликвидировать больше 60% от всей колейности на улицах города.