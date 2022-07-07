Власти Сургута пообещали за полгода починить все дороги

Мэр Сургута Андрей Филатов заверил, что до конца текущего года на всех автомобильных дорогах города пройдет ямочный ремонт. Об этом заявил глава города Андрей Филатов во время онлайн-эфира с губернатора ХМАО Натальей Комаровой.
«В этом году городом Сургутом полностью предусмотрено финансирование 100% ямочного ремонта. Эта работа уже ведется, по тем дорогам, которые не являются придомовыми. Вопрос остается в скорости подрядчиков», — сказал Филатов.
Он добавил, что для ремонта придомовых территорий необходимо взаимодействовать с управляющими компаниями и администрацией. «С прошлого года мы начали благоустройство придомовых территорий с софинансированием граждан. В этом году заходим на 27 домов», — сказал Филатов. В следующем году власти города планируют отремонтировать территорию еще 30 домов.
Ранее URA.RU писало, что у администрации Сургута возникли сложности с заключением контрактов на ремонт дорог в городе из-за скачков цен на стройматериалы. Тогда глава города рассказал, что по планам мэри за лето будет ликвидировать больше 60% от всей колейности на улицах города.
Мэр Сургута Андрей Филатов заверил, что до конца текущего года на всех автомобильных дорогах города пройдет ямочный ремонт. Об этом заявил глава города Андрей Филатов во время онлайн-эфира с губернатора ХМАО Натальей Комаровой. «В этом году городом Сургутом полностью предусмотрено финансирование 100% ямочного ремонта. Эта работа уже ведется, по тем дорогам, которые не являются придомовыми. Вопрос остается в скорости подрядчиков», — сказал Филатов. Он добавил, что для ремонта придомовых территорий необходимо взаимодействовать с управляющими компаниями и администрацией. «С прошлого года мы начали благоустройство придомовых территорий с софинансированием граждан. В этом году заходим на 27 домов», — сказал Филатов. В следующем году власти города планируют отремонтировать территорию еще 30 домов. Ранее URA.RU писало, что у администрации Сургута возникли сложности с заключением контрактов на ремонт дорог в городе из-за скачков цен на стройматериалы. Тогда глава города рассказал, что по планам мэри за лето будет ликвидировать больше 60% от всей колейности на улицах города.