Путин заявил об ущербе экономике РФ из-за Европы

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Риски для экономики России сохраняются, заявил Владимир Путин Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции Евросоюза наносят ущерб российской экономике. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».

«Блицкриг против России провалился. Но ограничения все-таки наносят ущерб нашей экономике. Да, мы должны чувствовать себя уверенно, но риски сохраняются», — сказал Путин.

Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Путин заявил, что цель санкций Запад — «отменить» Россию. Глава государства подчеркнул, что попытка Запада мгновенно развалить экономику России провалилась, сообщает телеканал 360. По словам Путина, антироссийские санкций в большей степени ударили по европейцам и американцам.

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Санкции Евросоюза наносят ущерб российской экономике. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». «Блицкриг против России провалился. Но ограничения все-таки наносят ущерб нашей экономике. Да, мы должны чувствовать себя уверенно, но риски сохраняются», — сказал Путин. Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Путин заявил, что цель санкций Запад — «отменить» Россию. Глава государства подчеркнул, что попытка Запада мгновенно развалить экономику России провалилась, сообщает телеканал 360. По словам Путина, антироссийские санкций в большей степени ударили по европейцам и американцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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