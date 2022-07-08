Путин заявил об ущербе экономике РФ из-за Европы

Санкции Евросоюза наносят ущерб российской экономике. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».
«Блицкриг против России провалился. Но ограничения все-таки наносят ущерб нашей экономике. Да, мы должны чувствовать себя уверенно, но риски сохраняются», — сказал Путин.
Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Путин заявил, что цель санкций Запад — «отменить» Россию. Глава государства подчеркнул, что попытка Запада мгновенно развалить экономику России провалилась, сообщает телеканал 360. По словам Путина, антироссийские санкций в большей степени ударили по европейцам и американцам.
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