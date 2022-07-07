Вор в законе начал передел сфер влияния в криминальном мире ХМАО

Криминалитет ХМАО предпринял попытку передела сфер влияния в регионе Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Вор в законе Раджик Нижневартовский предпринял попытку передела в криминальном мире ХМАО, попытавшись сместить с позиции «смотрящего» сургутского авторитета Андрея Братыну. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Братына был назначен „смотрящим“ за ХМАО после гибели вора в законе Владимира Зятькова. И какое-то время этот статус-кво удавалось поддерживать. Но затем у Раджика появились собственные амбиции на Югру. Он даже потребовал у Братыны отдать портфель „положенца“. А сургутский авторитет был вынужден даже уехать на время из города для того, чтобы как-то разрулить ситуацию», — заявил инсайдер.

Другой источник URA.RU, знакомый с криминальным миром ХМАО, считает, что ситуация близка к разрешению. «До острой фазы этого противостоянии дойти не должно. О ситуации стало известно в высших криминальных кругах и обоим сторонам конфликта сделали внушение, что устраивать передел сейчас не стоит», — прокомментировал собеседник агентства.

Братына трижды судим — за кражу, хулиганство и разбой. Раджик Нижневартовский в последний раз освободился из колонии летом 2020 года. Всего у него три судимости: дважды его арестовывали с наркотиками и один раз за разбойное нападение.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутский вор в законе погиб в результате столкновения катера, которым он управлял, с баржей на реке Черная в 2020 году. При жизни вор в законе отбывал наказание четыре раза, в том числе по тяжким статьям УК РФ.

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