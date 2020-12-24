Следователи назвали причину смерти вора в законе из ХМАО Зятька

На расследование причин трагедии понадобилось три месяца Фото: управление массовых коммуникаций администрации Сургута

Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели вора в законе Владимира Зятькова по кличке Зятек и еще троих пассажиров катера, которые в сентябре в Сургуте погибли на реке Черная при столкновении с баржей. О выводах следствия URA.RU сообщили в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, за рулем катера находился сам Зятьков. Причем он был в состоянии алкогольного опьянения. «В ходе следования маломерного судна обвиняемый не выполнил требования к норме пассажировместимости катера, обеспечению пассажиров индивидуальными спасательными средствами, а также превысил безопасную скорость, что и стало причиной столкновения со стоящей порожней баржей-площадкой, пришвартованной к берегу реки», — сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Там также добавили, что в результате предварительного следствия была проделана значительная работа по сбору доказательств. Был проведен тщательный осмотр места происшествия, осуществлены обыски в компаниях, которым принадлежит баржа, допрошены потерпевшие и свидетели, проведен ряд судебных экспертиз. «Следственными органами данное уголовное дело прекращено в связи со смертью виновного лица — судоводителя», — подчеркнули в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате произошедшей трагедии четыре человека погибло, еще четыре пострадало. Похороны Зятька состоялись в Ишиме, откуда он был родом. При жизни вор в законе отбывал наказание четыре раза, в том числе по тяжким статьям УК РФ.