07 июля 2022

Челябинцев в выходные ждет 32-градусная жара. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жара, лето, май. Челябинск, девушка, жара, толстуха, лето, купание в фонтане, фонтан, май, полная девушка
Дожди покинуть регион на неделю Фото:

Температура воздуха в Челябинской области в ближайшие выходные прогреется до +32 градусов днем, ночью будет +18. По данным гидрометцентра региона, в субботу возможны кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 13 метров в секунду, туман в утренние часы.

«В субботу и воскресенье днем ожидается от +27 до +32. Переменная облачность, 10 июля осадки маловероятны. Ветер будет неустойчивый, 1-6 метров в секунду», — прогнозируют синоптики.

Начало следующей недели для челябинцев также будет жарким и сухим. По прогнозу, теплая погода продержится в регионе до 16 июля. Дневные температуры будут доходить до +26.

На Южный Урал пришло настоящее лето

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Температура воздуха в Челябинской области в ближайшие выходные прогреется до +32 градусов днем, ночью будет +18. По данным гидрометцентра региона, в субботу возможны кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 13 метров в секунду, туман в утренние часы. «В субботу и воскресенье днем ожидается от +27 до +32. Переменная облачность, 10 июля осадки маловероятны. Ветер будет неустойчивый, 1-6 метров в секунду», — прогнозируют синоптики. Начало следующей недели для челябинцев также будет жарким и сухим. По прогнозу, теплая погода продержится в регионе до 16 июля. Дневные температуры будут доходить до +26.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...