Челябинцев в выходные ждет 32-градусная жара. Скрин

08 июля 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

Дожди покинуть регион на неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Температура воздуха в Челябинской области в ближайшие выходные прогреется до +32 градусов днем, ночью будет +18. По данным гидрометцентра региона, в субботу возможны кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 13 метров в секунду, туман в утренние часы. «В субботу и воскресенье днем ожидается от +27 до +32. Переменная облачность, 10 июля осадки маловероятны. Ветер будет неустойчивый, 1-6 метров в секунду», — прогнозируют синоптики. Начало следующей недели для челябинцев также будет жарким и сухим. По прогнозу, теплая погода продержится в регионе до 16 июля. Дневные температуры будут доходить до +26. На Южный Урал пришло настоящее лето Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Температура воздуха в Челябинской области в ближайшие выходные прогреется до +32 градусов днем, ночью будет +18. По данным гидрометцентра региона, в субботу возможны кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 13 метров в секунду, туман в утренние часы. «В субботу и воскресенье днем ожидается от +27 до +32. Переменная облачность, 10 июля осадки маловероятны. Ветер будет неустойчивый, 1-6 метров в секунду», — прогнозируют синоптики. Начало следующей недели для челябинцев также будет жарким и сухим. По прогнозу, теплая погода продержится в регионе до 16 июля. Дневные температуры будут доходить до +26.