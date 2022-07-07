Дожди покинуть регион на неделю
Температура воздуха в Челябинской области в ближайшие выходные прогреется до +32 градусов днем, ночью будет +18. По данным гидрометцентра региона, в субботу возможны кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 13 метров в секунду, туман в утренние часы.
«В субботу и воскресенье днем ожидается от +27 до +32. Переменная облачность, 10 июля осадки маловероятны. Ветер будет неустойчивый, 1-6 метров в секунду», — прогнозируют синоптики.
Начало следующей недели для челябинцев также будет жарким и сухим. По прогнозу, теплая погода продержится в регионе до 16 июля. Дневные температуры будут доходить до +26.
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