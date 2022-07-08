В России возвращают легендарный рок-фестиваль

Оргкомитет рок-фестиваля «Нашествие» начал подготовку к проведению мероприятия в 2023 году. Ранее фестиваль отменяли три года подряд из-за коронавирусных ограничений.
«В связи с полной отменой в регионах России антиковидных ограничений, оргкомитет фестиваля „Нашествие“ начал подготовку к проведению крупнейшего в России фестиваля летом 2023 года. Оргкомитет уже вступил в переговорный процесс сразу с несколькими регионами РФ, которые хотят провести крупнейший в России музыкальный фестиваль на своей территории», — пишет «Национальная служба новостей».
Музыкант Гарик Сукачев, который планирует выступать на фестивале, заявил, что с нетерпением ждет «Нашествия». «Ребята, мы с нетерпением вместе с вами ждем те летние дни, когда сможем увидеться на фестивале», — сказал Сукачев. Последний раз фестиваль проводили в 2019 году.
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