В России возвращают легендарный рок-фестиваль

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Нашествие-2015, нашествие
Фестиваль «Нашествие» проведут впервые за четыре года Фото:

Оргкомитет рок-фестиваля «Нашествие» начал подготовку к проведению мероприятия в 2023 году. Ранее фестиваль отменяли три года подряд из-за коронавирусных ограничений.

«В связи с полной отменой в регионах России антиковидных ограничений, оргкомитет фестиваля „Нашествие“ начал подготовку к проведению крупнейшего в России фестиваля летом 2023 года. Оргкомитет уже вступил в переговорный процесс сразу с несколькими регионами РФ, которые хотят провести крупнейший в России музыкальный фестиваль на своей территории», — пишет «Национальная служба новостей».

Музыкант Гарик Сукачев, который планирует выступать на фестивале, заявил, что с нетерпением ждет «Нашествия». «Ребята, мы с нетерпением вместе с вами ждем те летние дни, когда сможем увидеться на фестивале», — сказал Сукачев. Последний раз фестиваль проводили в 2019 году.

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Оргкомитет рок-фестиваля «Нашествие» начал подготовку к проведению мероприятия в 2023 году. Ранее фестиваль отменяли три года подряд из-за коронавирусных ограничений. «В связи с полной отменой в регионах России антиковидных ограничений, оргкомитет фестиваля „Нашествие“ начал подготовку к проведению крупнейшего в России фестиваля летом 2023 года. Оргкомитет уже вступил в переговорный процесс сразу с несколькими регионами РФ, которые хотят провести крупнейший в России музыкальный фестиваль на своей территории», — пишет «Национальная служба новостей». Музыкант Гарик Сукачев, который планирует выступать на фестивале, заявил, что с нетерпением ждет «Нашествия». «Ребята, мы с нетерпением вместе с вами ждем те летние дни, когда сможем увидеться на фестивале», — сказал Сукачев. Последний раз фестиваль проводили в 2019 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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