Свердловский депутат Госдумы требует запретить пропаганду ЛГБТ. Скрины

09 июля 2022 в 00:24 Размер текста - 17 +

Жанна Рябцева согласилась с мнением Вячеслава Володина о введении запрета пропаганды ЛГБТ (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева в своем telegram-канале написала, что пропаганду ЛГБТ в России необходимо полностью запретить. Она считает, что это необходимая мера по ряду причин. «Давно пора полностью запретить пропаганду ЛГБТ в России. На это есть ряд причин. Запад не оставил попыток развращать нашу молодежь, разрушать институт семьи. Книжные магазины полны книг, пропагандирующих ЛГБТ. Мультфильмы тоже с пропагандой. Понятно, что в реальности никаких препятствий доступу детей к данным материалам нет. Имеет место откровенное злоупотребление правом. Пропаганда ЛГБТ в России должна быть запрещена полностью, а не только среди несовершеннолетних», — написала Рябцева. Жанна согласилась с мнением председателя Госдумы Федерального собрания РФ Вячеслава Володина, который в своем telegram-канале написал о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей в РФ. «В этом году в РФ впервые официально отмечается День любви, семьи и верности. Замечательно, что он появился! Нам необходимо укреплять институт семьи. А с выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности — провалились. Правильно — ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей», — говорится в сообщении. Правда, с мнением Жанны большинство не согласилось. «Очень печально это видеть, Жанна, вы производили впечатление умной и современной женщины, а не замшелого пенька, адекватные вещи говорили и предлагали — и внезапно такая дичь родом из средневековья», — написал ее подписчик. «Лишь бы все позапрещать. Когда ж ваше поколение закончит эту дичь», — добавил другой. Но нашлись и те, кто поддержал депутата. «Традиционные ценности и только! Это повысит рождаемость и укрепит семьи! Дети взращенные в любви дадут будущее стране! Это будущие патриоты РФ», — написал подписчик. Скрины постов Рябцевой и Володина Скрины комментариев под постом Рябцевой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева в своем telegram-канале написала, что пропаганду ЛГБТ в России необходимо полностью запретить. Она считает, что это необходимая мера по ряду причин. «Давно пора полностью запретить пропаганду ЛГБТ в России. На это есть ряд причин. Запад не оставил попыток развращать нашу молодежь, разрушать институт семьи. Книжные магазины полны книг, пропагандирующих ЛГБТ. Мультфильмы тоже с пропагандой. Понятно, что в реальности никаких препятствий доступу детей к данным материалам нет. Имеет место откровенное злоупотребление правом. Пропаганда ЛГБТ в России должна быть запрещена полностью, а не только среди несовершеннолетних», — написала Рябцева. Жанна согласилась с мнением председателя Госдумы Федерального собрания РФ Вячеслава Володина, который в своем telegram-канале написал о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей в РФ. «В этом году в РФ впервые официально отмечается День любви, семьи и верности. Замечательно, что он появился! Нам необходимо укреплять институт семьи. А с выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности — провалились. Правильно — ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей», — говорится в сообщении. Правда, с мнением Жанны большинство не согласилось. «Очень печально это видеть, Жанна, вы производили впечатление умной и современной женщины, а не замшелого пенька, адекватные вещи говорили и предлагали — и внезапно такая дичь родом из средневековья», — написал ее подписчик. «Лишь бы все позапрещать. Когда ж ваше поколение закончит эту дичь», — добавил другой. Но нашлись и те, кто поддержал депутата. «Традиционные ценности и только! Это повысит рождаемость и укрепит семьи! Дети взращенные в любви дадут будущее стране! Это будущие патриоты РФ», — написал подписчик.