08 июля 2022
07 июля 2022

В ХМАО центру управления регионом добавили полномочий

© Служба новостей «URA.RU»
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ЦУР Югры будет выявлять и маркировать фейки Фото:

Правительство ХМАО делегировало центру управления регионом полномочия по выявлению и маркировке фейков в соцсетях. Об этом сообщается на сайте правительства ХМАО.

«ЦУР будет выявлять и маркировать недостоверную информацию в социальных сетях, мессенджерах, других интернет-сервисах, а также предупреждать пользователей о попытке распространения такой информации. Решение об этом принято на прошедшем под председательством губернатора округа Натальи Комаровой заседании», — сообщает пресс-служба правительства.

Комарова предполагает, что такая мера позволит эффективно выявлять и бороться с фейками на ранней стадии. С начала года центром управления регионом выявлено и разоблачено 20 региональных фейков.

Ранее URA.RU рассказало, что МЧС разоблачило фейк об эвакуации жителей региона. Предупреждение о том, что жителям региона предстоит массовая эвакуация, признано недостоверным сообщением, с целью посеять панику.

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Правительство ХМАО делегировало центру управления регионом полномочия по выявлению и маркировке фейков в соцсетях. Об этом сообщается на сайте правительства ХМАО. «ЦУР будет выявлять и маркировать недостоверную информацию в социальных сетях, мессенджерах, других интернет-сервисах, а также предупреждать пользователей о попытке распространения такой информации. Решение об этом принято на прошедшем под председательством губернатора округа Натальи Комаровой заседании», — сообщает пресс-служба правительства. Комарова предполагает, что такая мера позволит эффективно выявлять и бороться с фейками на ранней стадии. С начала года центром управления регионом выявлено и разоблачено 20 региональных фейков. Ранее URA.RU рассказало, что МЧС разоблачило фейк об эвакуации жителей региона. Предупреждение о том, что жителям региона предстоит массовая эвакуация, признано недостоверным сообщением, с целью посеять панику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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