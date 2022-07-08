В ХМАО центру управления регионом добавили полномочий

ЦУР Югры будет выявлять и маркировать фейки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство ХМАО делегировало центру управления регионом полномочия по выявлению и маркировке фейков в соцсетях. Об этом сообщается на сайте правительства ХМАО.

«ЦУР будет выявлять и маркировать недостоверную информацию в социальных сетях, мессенджерах, других интернет-сервисах, а также предупреждать пользователей о попытке распространения такой информации. Решение об этом принято на прошедшем под председательством губернатора округа Натальи Комаровой заседании», — сообщает пресс-служба правительства.

Комарова предполагает, что такая мера позволит эффективно выявлять и бороться с фейками на ранней стадии. С начала года центром управления регионом выявлено и разоблачено 20 региональных фейков.

Ранее URA.RU рассказало, что МЧС разоблачило фейк об эвакуации жителей региона. Предупреждение о том, что жителям региона предстоит массовая эвакуация, признано недостоверным сообщением, с целью посеять панику.