14 мая 2022
13 мая 2022

МЧС ХМАО разоблачило фейк об эвакуации из региона

© Служба новостей «URA.RU»
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В МЧС заявили, что сообщения об эвакуации из ХМАО являются фейком Фото:

Жителям ХМАО начали поступать звонки из-за границы с сообщениями о предстоящей эвакуации из региона. Данные сообщения являются фейком, сообщается на официальной странице ГУ МЧС России по ХМАО — Югре в социальной сети «ВКонтакте».

«Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком. Ее цель — посеять панику среди населения», — говорится в сообщении.

Телефонные звонки поступают с неизвестных иностранных номеров. Собеседники представляются сотрудниками МЧС и сообщают жителям о запланированной на ближайшие дни эвакуации из ХМАО.

Ранее URA.RU рассказало о крупном штрафе, наложенном на жительницу Нижневартовска. Она распространяла в соцсетях фейки, дискредитирующие присутствующую на Украине российскую армию. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия Вооруженных сил РФ, по данным Минобороны, направлены на помощь республикам Донбасса. После начала спецоперации в РФ приняли закон о наказании за распространение фейков о военных России и их действиях на Украине.

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Жителям ХМАО начали поступать звонки из-за границы с сообщениями о предстоящей эвакуации из региона. Данные сообщения являются фейком, сообщается на официальной странице ГУ МЧС России по ХМАО — Югре в социальной сети «ВКонтакте». «Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком. Ее цель — посеять панику среди населения», — говорится в сообщении. Телефонные звонки поступают с неизвестных иностранных номеров. Собеседники представляются сотрудниками МЧС и сообщают жителям о запланированной на ближайшие дни эвакуации из ХМАО. Ранее URA.RU рассказало о крупном штрафе, наложенном на жительницу Нижневартовска. Она распространяла в соцсетях фейки, дискредитирующие присутствующую на Украине российскую армию. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия Вооруженных сил РФ, по данным Минобороны, направлены на помощь республикам Донбасса. После начала спецоперации в РФ приняли закон о наказании за распространение фейков о военных России и их действиях на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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