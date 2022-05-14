МЧС ХМАО разоблачило фейк об эвакуации из региона

В МЧС заявили, что сообщения об эвакуации из ХМАО являются фейком Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителям ХМАО начали поступать звонки из-за границы с сообщениями о предстоящей эвакуации из региона. Данные сообщения являются фейком, сообщается на официальной странице ГУ МЧС России по ХМАО — Югре в социальной сети «ВКонтакте».

«Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком. Ее цель — посеять панику среди населения», — говорится в сообщении.

Телефонные звонки поступают с неизвестных иностранных номеров. Собеседники представляются сотрудниками МЧС и сообщают жителям о запланированной на ближайшие дни эвакуации из ХМАО.

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