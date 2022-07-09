В Госдуме призвали проиндексировать пособия и пенсии на 25%

09 июля 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Депутат сообщил, что объем микрозаймов побил рекорд за полгода и составил 21,59 млрд. рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме России предложили наращивать меры социальной поддержки для граждан РФ. Среди методов отмечаются такие, как индексирования пособий и пенсий на 25%, прямые выплаты семьям, справедливый базовый доход. Об этом написал депутат Государственной думы России Сергей Миронов в своем telegram-канале. «Доходы граждан не успевают за ростом цен. Это доказательство того, что необходимо повышать пособия по безработице хотя бы до уровня МРОТ. Индексировать пособия и пенсии с опережением инфляции — не на 10%, а минимум на 20—25%. В том числе обязательно индексировать пенсии работающим пенсионерам. Вводить прямые материальные выплаты семьям с детьми — „родительские зарплаты“, справедливый базовый доход. Сегодня недостаток господдержки толкает граждан в лапы ростовщиков», — объяснил депутат. Он отметил, что спрос на займы до зарплаты растет с начала пандемии, и это говорит о снижении уровня жизни людей. При этом займы до зарплаты — одни из самых проблемных, по экспертным оценкам. Если в среднем доля просроченных микрокредитов составляет 30%, то по займам до зарплаты просрочка доходит до 60%. А объем выданных микрозаймов до зарплаты в мае побил рекорд за полгода: было выдано 2,38 млн кредитов на 21,59 млрд рублей. Это на 16% больше, чем годом ранее. Минфин РФ прогнозирует снижение реальных доходов населения в 2022 году на 6,8%, в 2023 году ожидается их рост на 1,3%. Согласно проектировкам, в 2022 году ожидается уменьшение реальных заработных плат на 3,8%, в 2023 году они вырастут на 0,8%. При этом уровень безработицы снизится с 6,6% в 2023 году до 4,5% в 2025 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Госдуме России предложили наращивать меры социальной поддержки для граждан РФ. Среди методов отмечаются такие, как индексирования пособий и пенсий на 25%, прямые выплаты семьям, справедливый базовый доход. Об этом написал депутат Государственной думы России Сергей Миронов в своем telegram-канале. «Доходы граждан не успевают за ростом цен. Это доказательство того, что необходимо повышать пособия по безработице хотя бы до уровня МРОТ. Индексировать пособия и пенсии с опережением инфляции — не на 10%, а минимум на 20—25%. В том числе обязательно индексировать пенсии работающим пенсионерам. Вводить прямые материальные выплаты семьям с детьми — „родительские зарплаты“, справедливый базовый доход. Сегодня недостаток господдержки толкает граждан в лапы ростовщиков», — объяснил депутат. Он отметил, что спрос на займы до зарплаты растет с начала пандемии, и это говорит о снижении уровня жизни людей. При этом займы до зарплаты — одни из самых проблемных, по экспертным оценкам. Если в среднем доля просроченных микрокредитов составляет 30%, то по займам до зарплаты просрочка доходит до 60%. А объем выданных микрозаймов до зарплаты в мае побил рекорд за полгода: было выдано 2,38 млн кредитов на 21,59 млрд рублей. Это на 16% больше, чем годом ранее. Минфин РФ прогнозирует снижение реальных доходов населения в 2022 году на 6,8%, в 2023 году ожидается их рост на 1,3%. Согласно проектировкам, в 2022 году ожидается уменьшение реальных заработных плат на 3,8%, в 2023 году они вырастут на 0,8%. При этом уровень безработицы снизится с 6,6% в 2023 году до 4,5% в 2025 году.