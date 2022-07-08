08 июля 2022

Челябинский губернатор побывал на сабантуе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сабантуй. Челябинск
Алексея Текслера на сабантуе угостили национальными блюдами Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Сабантуй, который проходит 9 июля, на территории спортивного аэродрома Калачево в Копейске. Один из самых ярких праздников татар и башкир впервые переехал под Челябинск из Троицкого района.

В этом году областной Сабантуй совпал с праздником Курбан-Байрам. Алексей Текслер поздравил всех мусульман Южного Урала с праздником и отметил, что для многих жителей региона Курбан-байрам является символом духовного единства и приверженности многовековым религиозным традициям.

Текслер пообщался с женщиной, которая вышивает женский поясной кисет. Она рассказала, что татарские женщины раньше носили в нем маленький Коран и четки.

Наряду с традиционным конкурсом юрт и подворий, гости Сабантуя могут оценить многообразие национальной кухни. В юртах представлено около 100 башкирских, татарских и казахских блюд. Также на областном Сабантуе покажут уникальный Коран начала 19 века.

Сабантуй. Челябинск
Алексею Текслеру показали, что носила с собой татарская женщина
Фото:
Сабантуй. Челябинск
Стрельба из лука традиционно является одним из видов соревнований
Фото:
Сабантуй. Челябинск
Танцы Сабантуя
Фото:
Сабантуй. Челябинск
В каждой праздничной юрте свое чаепитие
Фото:
Сабантуй. Челябинск
Погода не подвела и праздник удался
Фото:
Сабантуй. Челябинск
Артисты демонстрировали чудеса ловкости
Фото:
Сабантуй. Челябинск
Погода не подвела и праздник удался
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Сабантуй, который проходит 9 июля, на территории спортивного аэродрома Калачево в Копейске. Один из самых ярких праздников татар и башкир впервые переехал под Челябинск из Троицкого района. В этом году областной Сабантуй совпал с праздником Курбан-Байрам. Алексей Текслер поздравил всех мусульман Южного Урала с праздником и отметил, что для многих жителей региона Курбан-байрам является символом духовного единства и приверженности многовековым религиозным традициям. Текслер пообщался с женщиной, которая вышивает женский поясной кисет. Она рассказала, что татарские женщины раньше носили в нем маленький Коран и четки. Наряду с традиционным конкурсом юрт и подворий, гости Сабантуя могут оценить многообразие национальной кухни. В юртах представлено около 100 башкирских, татарских и казахских блюд. Также на областном Сабантуе покажут уникальный Коран начала 19 века.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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