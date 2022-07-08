Алексея Текслера на сабантуе угостили национальными блюдами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Сабантуй, который проходит 9 июля, на территории спортивного аэродрома Калачево в Копейске. Один из самых ярких праздников татар и башкир впервые переехал под Челябинск из Троицкого района.

В этом году областной Сабантуй совпал с праздником Курбан-Байрам. Алексей Текслер поздравил всех мусульман Южного Урала с праздником и отметил, что для многих жителей региона Курбан-байрам является символом духовного единства и приверженности многовековым религиозным традициям.

Текслер пообщался с женщиной, которая вышивает женский поясной кисет. Она рассказала, что татарские женщины раньше носили в нем маленький Коран и четки.

Наряду с традиционным конкурсом юрт и подворий, гости Сабантуя могут оценить многообразие национальной кухни. В юртах представлено около 100 башкирских, татарских и казахских блюд. Также на областном Сабантуе покажут уникальный Коран начала 19 века.

Алексею Текслеру показали, что носила с собой татарская женщина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стрельба из лука традиционно является одним из видов соревнований Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Танцы Сабантуя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В каждой праздничной юрте свое чаепитие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Погода не подвела и праздник удался Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Артисты демонстрировали чудеса ловкости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Погода не подвела и праздник удался Фото: Вадим Ахметов © URA.RU