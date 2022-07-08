Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Сабантуй, который проходит 9 июля, на территории спортивного аэродрома Калачево в Копейске. Один из самых ярких праздников татар и башкир впервые переехал под Челябинск из Троицкого района.
В этом году областной Сабантуй совпал с праздником Курбан-Байрам. Алексей Текслер поздравил всех мусульман Южного Урала с праздником и отметил, что для многих жителей региона Курбан-байрам является символом духовного единства и приверженности многовековым религиозным традициям.
Текслер пообщался с женщиной, которая вышивает женский поясной кисет. Она рассказала, что татарские женщины раньше носили в нем маленький Коран и четки.
Наряду с традиционным конкурсом юрт и подворий, гости Сабантуя могут оценить многообразие национальной кухни. В юртах представлено около 100 башкирских, татарских и казахских блюд. Также на областном Сабантуе покажут уникальный Коран начала 19 века.
Алексею Текслеру показали, что носила с собой татарская женщина
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Сабантуй, который проходит 9 июля, на территории спортивного аэродрома Калачево в Копейске. Один из самых ярких праздников татар и башкир впервые переехал под Челябинск из Троицкого района. В этом году областной Сабантуй совпал с праздником Курбан-Байрам. Алексей Текслер поздравил всех мусульман Южного Урала с праздником и отметил, что для многих жителей региона Курбан-байрам является символом духовного единства и приверженности многовековым религиозным традициям. Текслер пообщался с женщиной, которая вышивает женский поясной кисет. Она рассказала, что татарские женщины раньше носили в нем маленький Коран и четки. Наряду с традиционным конкурсом юрт и подворий, гости Сабантуя могут оценить многообразие национальной кухни. В юртах представлено около 100 башкирских, татарских и казахских блюд. Также на областном Сабантуе покажут уникальный Коран начала 19 века.